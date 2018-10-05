ЧП в Подмосковье: разбился истребитель МиГ-29

Сегодня в Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29 – пилоты успели катапультироваться. По предварительным данным, которые приводит «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетческие службы, причиной катастрофы стали технические неисправности. Как сообщается, оба пилота выжили, однако один из них, по информации «Пятого канала», пострадал.

По одной из версий, на борту военного самолета произошел пожар. По другой информации, была зафиксирована техническая неисправность, отмечает РБК.

Известно, что самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском. Известно, что истребитель принадлежит ЛИИ имени Громова.

Как отмечает РИА «Новости», ЧП произошло в Коломенском районе в лесном массиве вблизи деревни Дмитровское.

Стоит отметить, что похожее ЧП произошло в июне 2016 года в подмосковном Пушкинском, где разбился многоцелевой истребитель МиГ-29. Как сообщалось, самолет рухнул в лесополосе недалеко от деревни Мураново.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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