Депутат, которой не хватает зарплаты, потребовала вызвать в Госдуму Эллу Памфилову

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя на заседании нижней палаты парламента предложила пригласить в думу главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной стали многочисленные нарекания на выборы, которые проводились на Дальнем Востоке.

«Мы в последнее время наблюдаем серьезную негативную реакцию по поводу выборов в восточных регионах страны, в некоторых случаях их называют уже «политическим Чернобылем», – напомнила она выражение лидера фракции Геннадия Зюганова. – Вся страна знает о тех грязных методах, которые использовались на губернаторских выборах. Я сама была свидетелем таких приемов в Приморском крае».

Ганзя предложила пригласить на правительственный час главу ЦИК Эллу Памфилову. «У меня уже готов документ, где эти дополнения к постановлению есть», – сообщила она.

Председательствующий на заседании вице-спикер Александр Жуков напомнил коллеге, что речь идет о правительственном часе, в рамках которого не предусматривалось рассмотрение данного вопроса и приглашение главы ЦИК. «Это другая тема. Давайте мы это обсудим, но к той теме, которую мы сейчас обсуждаем, это отношения не имеет, – подчеркнул он. – У нас тут речь идет только о членах правительства».

Ранее Вера Ганзя прославилась тем, что заявила в интервью СМИ о недостаточности депутатской зарплаты в 380 тысяч рублей. По ее словам, в итоге у нее остаются одни долги на кредитной карте. Правда, депутат отметила, что за свой счет покупает для детских домов необходимые для них вещи и бытовую технику.

Итоги выборов в Приморье по предложению ЦИК были аннулированы в сентябре. В избиркоме Приморья получил более 200 жалоб на ход голосования и подсчет его результатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.10.18

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