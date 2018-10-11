Госдума готова ввести войска в Донбасс в ответ на новую агрессию Украины

Депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Константин Затулин сделал жесткое заявление по ситуации на Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с трибуны нижней палаты парламента он призвал коллег включить в российский бюджет «средства на помощь ДНР и ЛНР», заявил, что Украина в свое время «своровала» Крым, и пригрозил Киеву повторением ситуации 2008 года, «когда Саакашвили напал на Южную Осетию и Абхазию».

В своем выступлении в рамках «парламентской десятиминутки» Затулин напомнил о теракте, в ходе которого погиб «народный вождь Донбасса Александр Захарченко».

«Государство Украина, претендующее на свое место в рядах Европейских государств, уже не в первый раз прибегает к терактам для достижения своих целей, – заявил он. – Украина превратилась в террористическое государство. И правители сегодняшней Украины замараны кровью Александра Захарченко и других сыновей Донбасса с ног до головы. Они пиарятся на этом фоне, отнимая друг у друга позорную славу вершителей расправы. А пепел Захарченко и всех погибших за эти годы стучит в наше сердце».

Депутат Госдумы связал разрыв договора о дружбе России и Украины с тем, что «Крым вернулся домой», и документ утратил для киевской власти свою значимость.

«Да, этот договор был односторонне выгоден Украине. И я выступал тогда, когда он был подписан и готовился к ратификации не потому, что не хотел дружбы и сотрудничества, а потому, что понимал: Украину интересует только статья вторая о признании бывших административных границ между Россией и Украиной государственными, – заявил Затулин. – То есть о признании нахождения сворованного у России Крыма в составе Украины. Теперь Крым вернулся домой, и эта статья стала анахронизмом».

Затулин также заявил, что считает факт разрыва договора свидетельством того, что Украина превращается «из антироссийского в антирусское государство».

Кроме того, парламентарий напомнил о принятии Верховной Радой закона о государственном украинском языке, отметив, что русским теперь нельзя будет пользоваться, даже «когда приходишь в поликлинику», несмотря на то, что 53% жителей страны говорят по-русски.

Ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ) Затулин назвал драмой и сообщил, что «существует одна Украинская православная церковь, это церковь Московского партиархата».

«Сегодня последний день заседания Синода Константинопольского патриархата, на котором делалась попытка вручить неизвестно кому право на автокефалию для раскольников на Украине, – отметил он. – И это, безусловно, делается исключительно ради того, чтобы оторвать верующих украинцев от верующих русских для того, чтобы создать воюющую церковь на Украине, которая будет, подчиняясь указаниям своей администрации, освящать любую борьбу со всем русским, прежде всего с русским Донбассом. В этом позорном деле на стороне Украины выступают западные спонсоры».

Затулин также напомнил, что Сенат США признал Голодомор геноцидом против украинского народа. «Не было никакого Голодомора! – подчеркнул он. – Был голод, и не только на Украине. На Северном Кавказе, в Казахстане, в Поволжье в 1932-33 году. Совершенно бессовестно утверждать, что были какое-то планы в Советском Союзе уничтожения украинцев как национальности. Русских на Украине в это время от голода погибло не меньше, чем украинцев».

По оценке депутата, отказавшись «проглотить просто так результаты госперворота на Украине», депутаты Государственной думы РФ выбрали «свою судьбу смертельной схватки с бандеровской Украиной и ее покровителями».

«Мы должны наполнить новым смыслом слова, когда-то сказанные Ельциным – проснувшись рано утром думай о том, что ты сделал для того, чтобы Украина вернулась в русский мир. («Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?» – Б. Ельцин, 1997 г., цитата из газеты «Коммерсант»)», – заявил единоросс.

Тезисно он сообщил о трех шагах, которые, на его взгляд, должны быть предприняты в сфере взаимоотношений России и Украины – в частности, депутаты готовят некое поручение думским комитетам, которое прозвучит на следующей неделе; предусмотреть в российском бюджете средства на финансирование Донецкой и Луганской народных республик и облегчить на законодательном уровне перемещение в Россию украинских беженцев.

«Мы должны сделать все, чтобы в бюджете у нас были заложены средства на помощь ДНР и ЛНР, и хватит нам здесь делать вид, будто мы к этому не имеем отношения, – пояснил Затулин. – Мы должны помочь этим республикам, чтобы жизнь там была лучше, чем в другой вот этой бандеровской Украине. Мы должны наконец предупредить и мы сделаем это в заявлении, что если Украина попробует развернуть новое реваншистское наступление на Донбасс, то мы поступим также как, как поступили в 2008 году, когда Саакашвили напал на Южную Осетию и Абхазию. Другого выбора у нас не останется, мы должны об этом честно предупредить».

Стоит отметить, что Константин Затулин в Госдуме представляет Краснодарский край – именно оттуда в начале октября в Москву приезжала многодетная мать, которая на одиночном пикете у Госдумы просила помочь ее семье с девятью детьми не умереть с голоду.

Москва, Татьяна Дорофеева

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