«Можем только сожалеть»: Кремль вновь сдержанно отреагировал на украинские угрозы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко, который приказал украинским военным в Донбассе применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это будет нарушением минских договоренностей и соглашения об отводе тяжелого вооружения. Песков в комментарии журналистам отметил, что Киев и так «далеко не скрупулезно» соблюдает их. Представитель Кремля добавил, что обстрелы продолжаются и новые шаги украинской власти приведут к еще большей напряженности в регионе.

Отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы в случае нагнетания ситуации из-за приказа Порошенко, Песков в очередной раз заявил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и может лишь выразить сожаление из-за действий Киева.

Ранее президент «Незалежной» приказал украинским военным в Донбассе применять все виды оружия в качестве ответного огня. Об этом он заявил в Хмельницкой области на встрече с командирами подразделений ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Он подчеркнул, что военные должны быть готовы «к любым сценариям – как к обороне, так и к контрнаступлению».

Как сообщал «Новый День», 11 октября на заседании Госдумы депутат от «Единой России» Константин Затулин сделал жесткое заявление по ситуации на Украине. Парламентарий призвал коллег включить в российский бюджет «средства на помощь ДНР и ЛНР», заявил, что Украина в свое время «своровала» Крым, и пригрозил Киеву вводом российских войск в Донбасс.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.18

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