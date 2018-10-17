Трамп склонил Варшаву к крупным закупкам американского газа

Мечта президента США Дональда Трампа, обещавшего революционное развитие нефтегазовой отрасли Штатов и добиться поставок американского газа в Европу, сбывается. Польская нефтегазовая компания PGNiG и североамериканская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет.

Как сообщил журналистам глава польской компании Петр Вожняк, поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB), которая предусматривает, что польская компания становится владельцем «голубого топлива» уже в порту отправки и сама будет указывать порт назначения танкера.

По данным PGNiG, 2 миллиона тонн СПГ – более 25 танкеров ежегодно – после регазификации это 2,7 миллиарда кубометров газа. При этом, по словам Вожняка, Польша будет получать СПГ из США по цене почти на 30% дешевле, чем получает в настоящее время природный газ из России. «20 с чем-то процентов дешевле. Почти 30% дешевле, чем российский газ», – заявил он, отвечая на вопрос о цене американского газа, передает «Прайм».

Ранее PGNiG сообщала, что рассчитывает получить в 2019 году минимум 28 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) в рамках долговременных и среднесрочных спотовых контрактов. В первой половине 2018 года Польша получила 13 судов сжиженного газа, в том числе из Катара и США. В январе-июле 2018 года Польша увеличила импорт СПГ на 60% в годовом выражении, стремясь снизить зависимость от российского газа.

Между тем, Польша по-прежнему покупает большую часть «голубого топлива» у российского «Газпрома». Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки из РФ до 10 млрд кубометров газа в год. В январе-августе текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 7%, а его потребление в стране увеличилось с 15 млрд кубометров в 2015 году до 17 млрд в 2017 году.

Между тем, Вожняк заверил, что Польша намерена заключить новые контракты на поставку сжиженного природного газа. «Мы еще не сказали в этом деле последнего слова и еще скоро объявим об очередных успехах», – заявил он и пояснил, что Польша в настоящее время старается ориентироваться на собственную добычу газа, в том числе на норвежском шельфе и на покупку СПГ за границей.

«Мы строим наш импортный портфель очень старательно – это газ собственной добычи и импортный СПГ. В двух корзинах – 20 концессий на норвежском шельфе и газ СПГ», – уточнил глава польской нефтегазовой компании.

В качестве главной причины такого распределения газа в «импортной корзине» он назвал заканчивающийся в 2022 году контракт на поставку газа «Газпрома». «Мы должны найти альтернативу для того, чтобы заполнить пустоту», – сказал Вожняк.

Варшава, служба информации РИА «Новый День»

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