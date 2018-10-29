Западные СМИ объявили Путина и Эрдогана «нерукопожатными» преступниками

Встреча президента РФ Владимира Путина с главами Франции, Германии и Турции, которая состоялась 27 октября в Стамбуле, высветила кризис сирийского урегулирования и поставила в неудобное положение европейских лидеров, которых обвинили в «братании» с диктаторами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие выводы опубликованы в большинстве зарубежных СМИ.

В частности, американская газета The Washington Post по итогам саммита обратила внимание, каждый из четырех президентов возглавляет страну, которая, так или иначе, вовлечена в сирийскую проблему. «Больше всего пострадала Турция, которая приняла 3,5 миллиона беженцев и стала постоянным местом террористических атак. Россия вмешалась военным путем, чтобы поддержать режим Асада, который также поддерживается Ираном. Германию и Францию захватили десятки тысяч сирийцев, бежавших от боевых действий», – говорится в материале.

При этом издание считает, что встреча, в рамках которой главы государств были намерены «положить конец долгой войне в Сирии», имела мало «конкретных результатов» и стала лишь поводом «сфотографироваться на высшем уровне».

Причем причиной неконструктивности данного мероприятия ожидаемо названа Россия. Как подчеркнул научный сотрудник берлинского Института глобальной государственной политики Тобиас Шнайдер, от саммита нечего было ждать, так как он нужен был как «демонстрация очень рычагов влияния России, которая лоббирует помощь в восстановлении (Сирии) без политического транзита власти и удерживает внешних игроков, заинтересованных в стабильности в Сирии».

В статье отмечается, что в результате саммита главы государств просто «повторили многолетние призывы к политическому, а не военному решению», призвали к «инклюзивному политическому процессу под руководством Сирии» и решили до конца года созвать комитет для работы над реформой Конституции арабской республики, которая позволит провести свободные и справедливые выборы. «Вместе с тем имеется мало свидетельств того, что это возможно в краткосрочной перспективе», – пишет WP.

Известный немецкий таблоид Bild также подчеркнул, что саммит не дал конкретных результатов, а в совместных заявлениях формулируются только утверждения, оценки и требования. При этом германская общественность также задается вопросом, может ли канцлер ФРГ Ангела Меркель «проявлять такую близость с автократическими лидерами».

«Может ли канцлер Германии искать символический союз с правителями, которые подвергаются международной критике за насилие, судебный деспотизм и военные конфликты? Многие задают себе этот вопрос, глядя на фотографии специального саммита в Сирии в Стамбуле», – говориться в статье.

Речь идет о фотографиях, на которых Меркель держит за руки президента РФ и турецкого лидера Реджепа Эрдогана во время фотосессии.

Фото bild.de

В частности, вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии «Левая» Кансу Оздемир отметила в своем микроблоге, что ей «становится плохо» от такой фотографии. «Канцлер не должна стоять на красной ковровой дорожке с диктатором и, тем более, держать его за руку», – говорится в сообщении. Судя по хэштегам, речь идет именно об Эрдогане.

Заместитель председателя парии ФДП бундестаге Майкл Ториер также раскритиковал дружественный жест Меркель. «Фото говорят больше тысячи слов. Миссис Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический политический компас. Демонстративная близость к автократам определенно не допустима», – заявил он.

При этом, возмущение вызвало и то, что Меркель пожимает руку Путину. «Меркель держит в руках военных преступников Путина и диктатора Эрдогана и не может определить роль Асада в Сирии и потребовать от России заплатить за восстановление (страны)», – пишет Bild.

При этом издание напоминает, что Меркель ранее обвиняли в том, что не слишком заботилась о продолжающейся войне в Сирии, а ее поездка может стать «сигналом» к тому, что ситуация изменилась.

Впрочем, часть экспертного сообщества напоминает, что подобные снимки являются частью формальности при подобных мероприятиях.

Примечательно, что США, которые являются непосредственными участниками «сирийского кризиса», не участвовали в саммите. Как пишет Bloomberg, Россия призвала Францию и Германию не поддаваться влиянию Вашингтона и участвовать в урегулировании сирийского конфликта.

Британская газета The Daily Mail также обращает внимание, что саммит состоялся после месяцев напряженности между Москвой и Западом по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «попыток кибератак» на Нидерланды.

Напомним, в субботу, 27 октября, состоялась встреча четырех лидеров. По его итогам принято совместное заявление по урегулированию в Сирии. Как заявил Путин, этот документ отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в республике, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований.

Он также заявил, что страны согласовали подходы по принципиальным сирийским вопросам и отметил, что Москва ждет от Турции вывод из демилитаризованной зоны в Идлибе оппозиции, тяжелого вооружения и военных формирований.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.10.18

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