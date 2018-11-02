Спасибо правительству: повышенный НДС «съест» миллиарды на обновлении касс

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%, которое вступит в силу 1 января 2019 года, приведет к дополнительным издержкам для предпринимателей – придется потратить в общей сложности миллиарды рублей на новое программное обеспечение для кассовых аппаратов, а эти издержки наверняка отразятся на ценах для потребителей.

Незапланированные издержки связаны не только с повышением НДС, но и отменой одного из форматов сбора фискальных данных (ФФД 1.05 и ФДД 1.1), где отражаются авансовые платежи, агентское вознаграждение, продажи в кредит, в результате необходимо обновить прошивку кассовых аппаратов и загрузить в них новое ПО, пишет РБК.

В этой ситуации производители касс решили заработать на изменениях в законе и потребовали за соответствующие обновления плату от 600 до 2 тысяч рублей за каждый аппарат. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) назвала такие действия «неэтичными», так как не оставляют для бизнеса шансов не платить за обновление.

Стоит отметить, что использование неверной ставки НДС карается предупреждением или административным штрафом: для должностных лиц – от 1,5 – 3 тысячи рублей, для юридических лиц – от 5 – 10 тысяч рублей.

Работа по устаревающему формату фискальных данных ФДД 1.0 считается более серьезным нарушением, которое может повлечь за собой остановку отправки чеков в ФНС через оператора фискальных данных и штраф для юридических лиц – не менее 30 тысяч рублей.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в группу «Сбербанк»), сейчас в России порядка 2,3 млн онлайн-касс. Если учитывать, что плата за обновление ПО составит от 600 до 2 тысяч рублей, то производители онлайн-касс могут заработать на нем от 1,4 млрд до 4,6 млрд рублей.

По оценке директора по маркетингу «Первого ОФД» Егора Сергеенко, к концу года в стране будет 2,5-2,7 млн касс. Таким образом, обновление всего парка оборудования может стоить компаниям совокупно до 5,4 млрд рублей.

Как сообщал РИА «Новый День», в начале июля Госдума приняла законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. С помощью это меры правительство Дмитрия Медведева рассчитывает получить дополнительные 600 млрд рублей. Думская оппозиция, выступившая против этого решения, тогда заявила, что расплачиваться за фискальную политику будет не бизнес, а рядовые граждане, которым «всем миром» придется выложить громадную сумму из своих карманов, так как предприниматели будут компенсировать издержки за счет повышения цен на товары и услуги.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.11.18

ЧП в Подмосковье: в садоводческом товариществе обнаружен труп младенца. / Взяли на испуг. Израиль прекратил операции в Сирии из-за ЗРК С-300. / СМИ: Путин усомнился в необходимости высокоскоростной магистрали для России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»