Кризиса «нет»: в Москве цены на дизель за неделю выросли почти на 2 рубля

В Москве только за последнюю неделю средняя цена на дизельное топливо увеличилась в среднем на 1,36 рубль. Как свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), сейчас цена за литр составляет 46 рублей 7 копеек.

Заправки «Роснефти» подняли стоимость дизтоплива с 44 до 46 рублей. На АЗС «Лукойла» ценник увеличился на 2,2 рубля – сейчас средняя цена составляет 46,72 рубля.

АЗС «ТНК-Столица» повысили цены с 43,98 рублей до 45,98 рублей, «Газпромнефть-Северо-Запад» до 45,54рубля – с 43,56 рублей. Аналогичные тенденции также отмечаются в заправках компаний «Шелл», «Петрол Комплекс», «Вемес».

В то же время, как отмечается в исследовании рынка, цена Аи-92 в среднем по Москве за прошедшие семь дней оставалась стабильной – на уровне 42,13 рубля, Аи-95 – выросла на 1 копейку, до 45,81 рублей.

Как сообщал РИА «Новый День», цены на нефтепродукты в России резко выросли весной и в начале лета, когда стоимость топлива стала дороже 40 рублей за литр, а позже – выше 43 рублей, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин у российских производителей выросли еще на 10%. В целом с декабря прошлого года по сентябрь 2018-го бензин у производителей добавил в цене 26,1%. Подорожание бензина отмечается в 18 регионах РФ, рост цен составил от 0,7% в Якутии до 13,9 в Нижегородской области.

По оценкам экспертов, экономическая политика властей, в частности, увеличение налоговой нагрузки, уже в скором времени может привести к тому, что Россия столкнется с новым бензиновым кризисом, при котором цены за день могут подскочить в 2-2,5 раза. 12 ноября кабмин отчитался перед президентом о том, что все нефтяные компании подписали соглашение о заморозке оптовых цен на автомобильное топливо с Минэнерго РФ. При этом вице-премьер Дмитрий Козак признал, что после повышения ставки НДС с 1 января 2019 года оптовые цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1,7%, а дальше будут изменяться в соответствии с уровнем прогнозируемой инфляции (4-4,6% в год) и добавил, что в соглашении с нефтяниками учтен рост цен на зимнее дизтопливо по сравнению с летним. «Оно может быть дороже летнего, но всего на 2 рубля», – заявил Козак.

Примечательно, что 15 ноября «Роснефть» перестала продавать автомобильное топливо на бирже, что вызвал заметный рост цен. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарной бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 16 ноября, на фоне отсутствия предложения «Роснефти» выросла на 2,16% – до 49604 рубля за тонну, 95-й бензин подорожал на 1,53% – до 52465 рублей за тонну, зимнее дизтопливо – на 2,58% – до 56082 рубля за тонну.

Москва, Мария Вяткина

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