Бензин и дизтопливо не слушаются правительство РФ: повышение цен продолжается

За неделю с 19 по 23 ноября оптовые цены на бензин 92 Класс 5 продолжили повышение, как и розничная стоимость дизельного топлива, следует из данных агентства «Прайм» и еженедельного отчета информационно-аналитического центра «Кортес».

Как отмечается, на внебиржевом рынке оптовая цена на бензин 92 Класс 5 повысилась в течение прошлой недели на 560 рублей за тонну, достигнув 52,5 тысячи рублей. Оптовые партии бензина 95 Класс 5 за этот же период подешевели незначительно – на 79 рублей – до 55,459 тысячи рублей за тонну. Средневзвешенная оптовая цена на дизельное топливо всех видов снизилась на 55 рублей – до 53,189 тысячи рублей за тонну.

Между тем розничные цены на дизельное топливо в среднем по России выросли на 25 копеек – до 46,6 рубля за литр, причем в Приволжском округе цена выросла сразу на 47 копеек – до 45,39 рубля.

В среднем по европейской части страны цены на бензин «Нормаль-80» выросли на 16 копеек – до 38,91 рубля за литр. «Регуляр-92» в рознице подорожал на 1 копейку – до 41,74 рубля за литр. Эта марка бензина более всего подорожала также в ентральном федеральном округе (на 4 копейки). «Премиум-95» подорожал на 1 копейку – до 44,83 рубля за литр, самый большой рост цен произошел в Северо-Западном округе (на 4 копейки).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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