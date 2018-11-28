Депутатские разборки на 10 млн рублей: Хинштейн подал в суд на Жириновского

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил в Тверской суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с требованием обязать политика опровергнуть сведения, распространенные им в эфире телеканала «Россия-1». Как отметил адвокат Хинштейна Шота Горгадзе, дело обещает быть интересным.

В комментарии «Интерфаксу» Горгадзе также отметил, что Хинштейн просит суд взыскать с Жириновского компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Адвокат пояснил, что речь идет о сентябрьском эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», в которой его доверитель, по его мнению, подвергся оскорблениям со стороны лидера ЛДПР.

Ранее Хинштейн обращался с заявлением в думскую комиссию по депутатской этике, в котором отмечалось, что в ходе полемики Жириновский называл его «подлецом из подлецов», и позволил себе антисемитских высказываний, посоветовав в итоге Хинштейну уехать в Израиль.

Тогда комиссия сочла неправомочным давать какую-либо оценку наличию в словах Жириновского высказываний, направленных на разжигание межнациональной розни, отметив, что данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов.

«В этой связи мы рассматриваем также возможность обращения в правоохранительные органы на предмет наличия экстремизма в словах Жириновского», – уточнил адвокат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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