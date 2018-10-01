российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 октября 2018, 19:43 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Назвал подлецом и послал в Израиль. Хинштейн пожаловался на Жириновского

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Жалоба депутата Госдумы Александра Хинштейна на его коллегу по нижней палате парламента Владимира Жириновского будет рассмотрена думской комиссией по этике. Глава Комиссии Отари Аршба не исключил, что к рассмотрению придется привлечь экспертов.

О том, что Хинштейн подал в думскую комиссию жалобу на Жириновского, сообщил сам парламентарий в твиттере. Причиной, по словам Хинштейна, стали оскорбления «в том числе на национальной почве» в его адрес со стороны лидера ЛДПР 12 сентября в прямом эфире телепрограммы, которую вел Владимир Соловьев.

В тот же день Хинштейн объявил в соцсетях о своем намерении обратиться в комиссию по этике, а через несколько дней опубликовал некий документ 90-х годов, в котором, по его словам, сегодняшний лидер ЛДПР представлял свою программу в качестве кандидата в директоры издательства «Мир». В частности, там говорится, что руководителем достоин быть мужчина средних лет, с двумя гуманитарными образованиями, «метис в национальном отношении».

После этого Хинштейн подал жалобу в комиссию по контролю за доходами и депутатской этике. В документе говорится, что в ходе полемики Жириновский называл его «подлецом из подлецов» и позволил себе ряд антисемитских высказываний, посоветовав в итоге Хинштейну уехать в Израиль.

Жалоба Хинштейна будет рассмотрена не ранее следующей недели, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу думской комиссии Отари Аршбу.

Аршба отметил, что Хинштейн обвинил коллегу в разжигании национальной розни и антисемтизме. Глава думской комиссии заверил, что обязательно будут запрошены объяснения у Жириновского и в случае необходимости материалы будут направлены на оценку экспертам.

Ранее думская комиссия по контролю за депутатскими доходами, председателем которой являлась Наталья Поклонская, была объединена с комиссией по этике. Новую комиссию возглавил Отари Аршба.

Москва. Другие новости 01.10.18

В Пермь прибыли звезды театра: хотят кое-что увидеть своими глазами. / Ольга Бузова попала в криминальный скандал: теледиве может грозить до 6 лет тюрьмы. / Ответственность за пенсионную реформу «Единая Россия» свалила на Путина. В Совете Федерации ждут «вторую Поклонскую». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

Ответственность за пенсионную реформу «Единая Россия» свалила на Путина

Россия погружается в нищету: шансов изменить ситуацию до 2021 года – нет

В российских школах хотят законом запретить продавать чипсы и газировку

И снова Поклонская. Как проголосовали депутаты Госдумы по пенсионной реформе (СПИСОК)

«Может, судье еще автомобиль подарить и лакея предоставить?» В Госдуме бурно обсудили «судейские» льготы

Депутаты Госдумы злоупотребляют селфи на заседаниях

«И пенсий таких не будет к 2024 году!» Депутат Госдумы припомнил «Единой России» рост цен на бензин и сборы на капремонт

Россию загнали в тупик: Госдума окончательно приняла пенсионную реформу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Госдума,

Новости партнеров