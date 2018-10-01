Назвал подлецом и послал в Израиль. Хинштейн пожаловался на Жириновского

Жалоба депутата Госдумы Александра Хинштейна на его коллегу по нижней палате парламента Владимира Жириновского будет рассмотрена думской комиссией по этике. Глава Комиссии Отари Аршба не исключил, что к рассмотрению придется привлечь экспертов.

О том, что Хинштейн подал в думскую комиссию жалобу на Жириновского, сообщил сам парламентарий в твиттере. Причиной, по словам Хинштейна, стали оскорбления «в том числе на национальной почве» в его адрес со стороны лидера ЛДПР 12 сентября в прямом эфире телепрограммы, которую вел Владимир Соловьев.

В тот же день Хинштейн объявил в соцсетях о своем намерении обратиться в комиссию по этике, а через несколько дней опубликовал некий документ 90-х годов, в котором, по его словам, сегодняшний лидер ЛДПР представлял свою программу в качестве кандидата в директоры издательства «Мир». В частности, там говорится, что руководителем достоин быть мужчина средних лет, с двумя гуманитарными образованиями, «метис в национальном отношении».

После этого Хинштейн подал жалобу в комиссию по контролю за доходами и депутатской этике. В документе говорится, что в ходе полемики Жириновский называл его «подлецом из подлецов» и позволил себе ряд антисемитских высказываний, посоветовав в итоге Хинштейну уехать в Израиль.

Жалоба Хинштейна будет рассмотрена не ранее следующей недели, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу думской комиссии Отари Аршбу.

Аршба отметил, что Хинштейн обвинил коллегу в разжигании национальной розни и антисемтизме. Глава думской комиссии заверил, что обязательно будут запрошены объяснения у Жириновского и в случае необходимости материалы будут направлены на оценку экспертам.

Ранее думская комиссия по контролю за депутатскими доходами, председателем которой являлась Наталья Поклонская, была объединена с комиссией по этике. Новую комиссию возглавил Отари Аршба.

Москва. Другие новости 01.10.18

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