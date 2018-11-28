Бензин подвел под прогноз ЦБ: инфляционные ожидания населения России повысились

Инфляционные ожидания населения в ноябре остались на повышенном уровне – 9,8% после 9,3% в октябре. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствует очередное исследование Банка России. Как отмечается, основная причина увеличения – динамика цен на бензин и некоторые продовольственные товары.

«Ожидания населения все еще сильно зависят от роста цен на отдельные товары-маркеры. Так, бензин по-прежнему остается одним из ключевых товаров, динамика цен на которые определяет инфляционные ожидания населения. Чаще бензина респонденты говорили лишь об ускоренном росте цен на мясо и птицу», – отмечает регулятор.

Также опрошенные стали чаще отмечать рост цен на молочную продукцию, хлеб и булочные изделия, яйца, сахар, чай и кофе. Кроме того, многие ожидают повышения цен перед новогодними праздниками.

В то же время, как подчеркивает Банк России, наблюдаемая респондентами инфляция в ноябре не изменилась, сохранившись на уровне 10,1%. Таким образом, инфляционные ожидания почти сравнялись с наблюдаемой инфляцией, что свидетельствует о том, что респонденты не ожидают в следующие 12 месяцев снижения инфляции.

«Это соответствует прогнозу Банка России о росте инфляции в первой половине 2019 года под влиянием в том числе повышения НДС (налога на добавленную стоимость)», – уточнил регулятор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.18

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