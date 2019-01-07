Диагноз: нынешний уровень прожиточного минимума закрепляет бедность в России

Нынешний уровень прожиточного минимума в России закрепляет бедность граждан страны. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что эту систему необходимо менять и ФНПР для этого сделает все возможное.

Шмаков пояснил, что действующая система расчетов потребительской корзины предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50 процентов своих доходов, в то время как на непродовольственные товары и услуги остается всего по 25 процентов. «Чем выше уровень доходов граждан, – отметил глава ФНПР, – тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, как считает Шмаков, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности».

Он напомнил, что в 2018 году ФНПР добилась принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. «Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей», – подчеркнул он.

По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику подсчета потребительской корзины. «И мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины – примерно 25 тысяч рублей», – сказал Шмаков.

По его оценке, расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

«Кстати, минимальный потребительский бюджет уже считается в ряде регионов, – уточнил Шмаков. – Например, в Москве и Татарстане. И на его основе региональные трехсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату на территории».

По его словам, для полного исправления ситуации в Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него.

Шмаков обратил внимание, что есть решение Конституционного Суда, по которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату. «Следующий шаг – внесение поправок в Трудовой Кодекс, чтобы в нем было четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия таких поправок», – подчеркнул профсоюзный лидер.

Стоит отметить, что, согласно результатам ноябрьского исследования социально-экономического положения и самочувствия россиян, проведенного экспертами РАНХиГС, большинство россиян (свыше 70%) вынуждены экономить, а каждый пятый житель России (22%) может позволить себе только самые необходимые продукты питания и вынужден жить в режиме жесткой экономии.

В зоне потребительского риска оказались 35,6% жителей РФ. На свою зарплату они могут нормально питаться и покупать повседневную одежду, но покупка предметов длительного пользования (смартфоны, бытовые приборы, компьютеры, мебель) вызывает у них большие сложности. При этом у них нет никакой перспективы повышения материального статуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.19

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