Рост цен соответствует договоренности: бензиновые планы кабмина поддержит топливная биржа

Объемы продаж бензина и дизельного топлива через биржу будут увеличены в ближайшее время. Планируется, что соответствующий совместный приказ Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) будет подготовлен в марте. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Он отметил, рост цен на бензин в январе соответствует договоренности правительства с нефтяными компаниями и не превышает 1,7% – такой предел был установлен как компенсация повышения НДС. «Доходность розничного сегмента достаточная как у крупного бизнеса, так и у независимых АЗС», – заверил Козак.

Между тем сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов обратил внимание на жалобы участников розничного рынка на недостаток предложения моторного топлива по адекватной цене. В ответ вице-премьер напомнил, что в ноябре, когда было подписано соглашение с нефтяными компаниями, были установлены и объемы обязательных продаж на бирже.

«В этом году на период действия соглашения до конца марта они обязаны поставлять прошлогодние помесячные объемы плюс 3% и на биржу и в небиржевой сектор, – рассказал Козак. – Эти обязательства выполняются. В связи с этим мы в ноябре отложили издание совместного приказа министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы по поводу рекомендуемых объемов биржевой торговли».

«В марте этот приказ будет подготовлен, введен в действие. Мы планируем установить следующий удельный вес поставки топлива на биржу – 15% для бензина и 7,5% для дизеля», – уточнил вице-премьер.

В ходе общения с сенаторами Козак также подчеркнул, что госрегулирования и установления предельных цен на автомобильное топливо не будет. «Мы уже проходили механизм регулирования цен на товары и услуги, которые должны находиться в конкурентной среде, и пришли к дефициту. Необходимости возвращаться к административному установлению цен нет. Это наше глубокое убеждение сегодня», – отметил Козак.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.01.19

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