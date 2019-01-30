Правительство решило «опустить» цены на бензин

Правительство РФ не намерено устанавливать предельные цены на автомобильное топливо. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая сегодня на правительственном часе в Совете Федерации. По словам чиновника, имеющихся инструментов регулирования цен сегодня вполне достаточно.

Отвечая на вопросы сенаторов, Козак отметил, что переход к административному государственному регулированию цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) не планируется.

«Если эти цены [установленные при административном регулировании] не соответствуют спросу и предложению, не обеспечивают компенсацию себестоимости – добычи, транспортировки, переработки – то кто будет это компенсировать?» – поинтересовался он.

«Мы уже проходили механизм регулирования цен на товары и услуги, которые должны находиться в конкурентной среде, и пришли к дефициту. Необходимости возвращаться к административному установлению цен нет. Это наше глубокое убеждение сегодня», – подчеркнул Козак.

В верхней палате российского парламента в среду проходит правительственный час, посвященный вопросам развития нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо в России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.01.19

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