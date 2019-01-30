российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 января 2019, 13:10 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Правительство решило «опустить» цены на бензин

Правительство РФ не намерено устанавливать предельные цены на автомобильное топливо. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-премьер Дмитрий Козак, выступая сегодня на правительственном часе в Совете Федерации. По словам чиновника, имеющихся инструментов регулирования цен сегодня вполне достаточно.

Отвечая на вопросы сенаторов, Козак отметил, что переход к административному государственному регулированию цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) не планируется.

«Если эти цены [установленные при административном регулировании] не соответствуют спросу и предложению, не обеспечивают компенсацию себестоимости – добычи, транспортировки, переработки – то кто будет это компенсировать?» – поинтересовался он.

«Мы уже проходили механизм регулирования цен на товары и услуги, которые должны находиться в конкурентной среде, и пришли к дефициту. Необходимости возвращаться к административному установлению цен нет. Это наше глубокое убеждение сегодня», – подчеркнул Козак.

В верхней палате российского парламента в среду проходит правительственный час, посвященный вопросам развития нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо в России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.01.19

СКР подтвердил: сенатор Арашуков задержан по делу о громких убийствах. / Россия оказалась в конце списка самых безопасных стран мира. / Медведев утвердил крупномасштабную модернизацию теплоэлектростанций. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Совет Федерации

Оперативно: «Единая Россия» отреклась от сенатора Арашукова

СКР подтвердил: сенатор Арашуков задержан по делу о громких убийствах

Скандал в Совете Федерации: задержан сенатор

Госдуме предложили сделать платной регистрацию гаджетов в сотовых сетях

В Госдуме разругались из-за сенатора Клишаса: «Этот тот самый миллиардер, у которого дворцов много?»

Некрасиво получилось: Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко не станут почетными профессорами РАН

Правительство придумало новые правила в ЖКХ. В ответ бизнесмены предложили сжечь Жилищный кодекс

В Совфеде предложили пересмотреть длительность новогодних каникул

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Экономика, правительство РФ, Рост цен на бензин, Совет Федерации,

Новости партнеров