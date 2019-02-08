Полмиллиарда: Италия выдала России подозреваемого в мошенничестве с подмосковной землей

Италия выдала России бизнесмена, который обвиняется в хищении земли в Подмосковье на полмиллиарда рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, преступление было совершено в 2010 году в подмосковном Одинцове. Подозреваемый Илья Шерман вместе с сообщниками решили присвоить себе землю, которая находилась в федеральной собственности. Они «создали видимость приобретения недвижимости и использования участков целиком» и получили исключительное право на приобретение земельных участков, в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ. В результате в их собственности оказалось два земельных участка площадью 174 488 кв. метра. Их стоимость превысила 568 млн рублей.

Когда преступление попало в поле зрение правоохранительных органов, Шерман скрылся и был объявлен в международный розыск. 28 марта 2018 года НЦБ Интерпола Италии сообщило о задержании Шермана. 24 января 2019 года министр юстиции Италии принял решение о его экстрадиции в Россию. Сегодня состоялась передача подозреваемого.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.19

В Токио рассказали о ходе сбора гаджетов для изготовления олимпийских медалей. / Взрыв в перинатальном центре: есть пострадавшие. / Банк России принял решение по ключевой ставке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»