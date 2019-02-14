«Это все помощник президента писал? Он на своем месте вообще?» В Госдуме просят Кремль прокомментировать статью Суркова

Депутаты Государственной думы попросили администрацию Кремля пояснить, чью именно точку зрения выразил помощник президента РФ Владислав Сурков в своей резонансной статье «Долгое государство Путина». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Хотелось бы узнать мнение администрации президента о том, что пишет один из ее членов, – заявил в своем выступлении в рамках «парламентской десятиминутки» известный кинорежиссер, коммунист Владимир Бортко. – Странно как-то читать все это. Он сам это все пишет или это мнение администрации президента?»

Опубликовав статью о «глубинном народе и какой-то связи его с верховной властью», Сурков «поставил под сомнение наше с вами существование», – пояснил Бортко. «Всякие буржуазные организации, такие, как Дума, а также выборы и прочее [не будут нужны]. Вопрос – насколько он от себя это пиcал. Он все же помощник президента!» – возмутился парламентарий.

«То есть мы не нужны, это он про нас писал. Что мы тут сидим и делаем? А в государстве есть темный народ, и есть царь. Если нас нет, и выборов нет – это монархия, причем в худшем своем варианте – неограниченная. А как это все помощник президента писал? Он на своем месте вообще или нет?» – поинтересовался Бортко.

Депутат также отметил, что вариант, сконструированный в статье Суркова, означает несменяемую власть с «царем-батюшкой», который, тем не менее, не может править один, ему нужны люди, на которых можно опереться. «Это назначенные им бояре. Он их ставит на кормление, они никак не проверямые – за этим стоит коррупция, причем неискореняемая. При нашей сегодняшней системе – неискореняемая коррупция», – заявил Бортко.

Вместе с тем коммунист назвал самый оптимальный, на его взгляд, выход из этой ситуации – переход к социализму. «К нему придут все страны обязательно. Потому что дышать нельзя, рыбы нет в морях и океанах, к этому ведет чистый капитализм. Если у него 300% прибыли, он не останавливается ни перед чем, – пояснил Бортко. – Нам говорят – социализм, это нежизнеспособная организация. Да нет, жизнеспособная».

Депутат также отметил, что не хочет приводить слишком очевидный пример Китая. «Я скажу про королевство – Швеция. Там налоги на богатых составляют 90%. И ничего», – подчеркнул он.

Завершил свое выступление Бортко просьбой к администрации президента предоставить свою официальную позицию к статье Суркова.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая во вторник на пленарном заседании нижней палаты парламента, заявил, что помощник президента РФ допустил в своей статье крупную ошибку. Три великие российские государства, на которые в качестве исторического примера ссылается Сурков, были разрушены, отмечал политик.

Москва, Татьяна Дорофеева

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