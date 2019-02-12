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Четверг, 14 февраля 2019, 00:04 мск

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Жириновский указал на крупную ошибку в статье Суркова

Помощник президента РФ Владислав Сурков в своей статье о современной России допустил крупную ошибку. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил главный либерал-демократ страны Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он обратил внимание, что три великие российские государства, на которые в качестве исторического примера ссылается Сурков, были разрушены.

Жириновский пообещал ответить Суркову в своей статье, и при этом заявил, что помощник главы государства, очевидно, хорошо читал труды либерал-демократов. «Все то, что он написал в этой статье – это мы говорим, и это все есть в наших трудах. Что Россия может быть только централизованным государством, все стянуто в центр. Минус есть: трудно реагировать на ситуацию в регионах. Но зато мощная страна, никто не смеет напасть», – сказал лидер ЛДПР.

При этом федерализм Жириновский назвал губительным для России, некоей центробежной силой, которая отдаляет регионы от центра страны. «Федерация – это гибель России. Демократия, частный сектор – это гибель России», – считает лидер ЛДПР.

Жириновский также обратил внимание, что три государства, на которые ссылается Сурков, погибли. «Он что нам советует, чтобы мы поддержали государства с таким же концом? Он что, не понял, что все три эти государства рухнули? – поинтересовался Жириновский. – А почему – он не пишет… Говорит только ЛДПР, и через 50 лет другие депутаты будут выводить на экран то, что говорит уже 30 лет ЛДПР. Пока не будет опоры на русский народ – ничего не получится!»

Жириновский заявил, что «все в мире националисты, и Трамп, и французский президент, и китайцы», и потребовал от политиков и чиновников исправить ошибки и принять закон о русском народе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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