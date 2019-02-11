Россия Путина: Владислав Сурков раскрыл суть «путинизма»

Помощник президента РФ Владислав Сурков, сформулировавший несколько лет назад концепцию «суверенной демократии», опубликовал новую политическую статью, в которой раскрыл особенности современной России , обрисовал «образ будущего» страны и ее идеологию – «путинизм», обратив внимание, что российское общество доверяет только первому лицу, а государство построено именно на доверии.

Сурков в своей статье, опубликованной в «Независимой газете», выделил в русской истории четыре основные модели государства, которые «условно могут быть названы именами их создателей»: государство Ивана Третьего – Великое княжество/Царство Московское и всей Руси, XV-XVII века, государство Петра Великого – Российская империя, XVIII-XIX века, государство Ленина – Советский Союз, ХХ век и государство Путина – Российская Федерация, XXI век.

«Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологии будущего. Именно будущего, поскольку настоящий Путин едва ли является путинистом, так же, как, например, Маркс не марксист и не факт, что согласился бы им быть, если бы узнал, что это такое. Но это нужно сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть, как он. Для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена», – пишет Сурков.

Он пояснил, что особенность современной России заключается в том, что она, встроившись в мировую политическую систему, переняв западную бюрократию и демократию, сохранила свою национальную идентичность. «Российское государство у нас не делится на глубинное и внешнее, оно строится целиком, всеми своими частями и проявлениями наружу. Самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-либо архитектурными излишествами. Бюрократия, даже когда хитрит, делает это не слишком тщательно, как бы исходя из того, что «все равно все всё понимают», – пишет Сурков.

По сути в его статье повторяется тезис, что Россия является государством – Катехоном, которое должно направлять остальной мир. «Нескромная роль, отведенная нашей стране в мировой истории, не позволяет уйти со сцены или отмолчаться в массовке, не сулит покоя и предопределяет непростой характер здешней государственности <…> С тех пор как после провальных 90-х наша страна отказалась от идеологических займов, начала сама производить смыслы и перешла в информационное контрнаступление на Запад, европейские и американские эксперты стали все чаще ошибаться в прогнозах», – говорится в статье.

Сурков напомнил, что Москва первая заявляла об опасностях глобализма и сейчас ведущие мировые державы, сами того не желая, вынуждены возвращаться к своими национальным интересам. «Английский брекзит, американский «#грейтэгейн», антииммиграционное огораживание Европы – лишь первые пункты пространного списка повсеместных проявлений деглобализации, ресуверенизации и национализма», – подчеркнул помощник главы государства.

Он также отметил, что сейчас уже все понимают, что за «демократией» в США скрывается «механизм, на практике действующий посредством насилия, подкупа и манипуляции», который спрятан под поверхностью гражданского общества.

«Наша система, как и вообще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее. И хотя далеко не для всех слово «честнее» является синонимом слова «лучше», оно не лишено притягательности», – пишет Сурков

По его оценке, в России не «глубинное государство, а глубинный народ». «Редкие обществоведы возьмутся точно определить, равен ли глубинный народ населению или он его часть, и если часть, то какая именно? В разные времена за него принимали то крестьян, то пролетариев, то беспартийных, то хипстеров, то бюджетников. Своей гигантской супермассой глубокий народ создает непреодолимую силу культурной гравитации, которая соединяет нацию и притягивает (придавливает) к земле (к родной земле) элиту, время от времени пытающуюся космополитически воспарить. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать», – пишет Сурков.

При этом, по его мнению, особенностью государства Путина является «умение слышать и понимать народ и действовать сообразно». «Современная модель русского государства начинается с доверия и на доверии держится. В этом ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику. И в этом ее сила. У нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история. Оно не сломается. Будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия «изменила поведение». Ведь это только кажется, что выбор у них есть», – считает помощник президента РФ.

Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эта статья является личной точкой зрения Суркова и о ней доложат Путину. «Статья достаточно сложная, она требует осмысления. Это личный подход и личное мировоззрение», – цитирует Пескова РБК.

Представитель Кремля обратил внимание, что Сурков имеет опыт, «который трудно переоценить», в сфере внутренней политики и государственного строительства, и отметил, что статья является содержательной и глубокой, вряд ли подлежит обсуждению. «Все остальное нужно обсуждать, но это точка зрения Владислава Суркова», – добавил Песков и уточнил, что президенту РФ доложат об этой статье в рамках общего дайджеста СМИ.

Москва, Мария Вяткина

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