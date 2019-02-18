Земельный скандал в Подмосковье: деревни и объекты минобороны РФ оказались отрезаны от коммуникаций

В подмосковном Истринском районе разгорается скандал. Земли вблизи Ново-Иерусалимского монастыря, где расположены несколько деревень и объекты министерства обороны РФ, оказались отрезаны от коммуникаций. Местные жители уверены в коррупционной подоплеке этих событий и направили заявление в правоохранительные органы.

Из обращения жителей деревни Никулино в правоохранительные и надзорные органы и выписки из Единого государственного реестра недвижимости следует, что на карте появился новый участок площадью более 9 га с кадастровым номером 50:08:0000000:166531, на котором оказались линии электропередач, канализация, средства военной связи, дороги, газовый распределительный узел. В заявлении отмечается, что ранее это все находилось на государственной территории, теперь, как утверждают жители Никулино, у земли новый хозяин – некий Олег Степанов и от него и группы аффилированных с ним лиц. Судебные попытки оспорить законность смены владельца не увенчались успехом.

Местные жители предполагают, что без коррупционного вмешательства такую сделку осуществить невозможно, и рассчитывают, что новый глава Истры Андрей Вихарев и правоохранительные органы – Следственный комитет и прокуратура – смогут навести порядок и вернуть собственность государству.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.02.19

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