ФАС проведет проверку о подорожании авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о подорожании авиабилетов, в том числе опросит авиакомпании о динамике цен на внутрироссийских маршрутах. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель главы ведомства Александр Редько. При этом он высказал сомнения, что произошел резкий рост цен.

«ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе с тем, выводы о резком росте цен из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются», – сказал Редько, комментируя публикацию газеты «Коммерсантъ», в которой со ссылкой на данные Интернет-сервисов говорилось, что авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в стоимости на 5-33%.

Представитель ФАС отметил, что оценка динамики цен по данным 2 месяцев низкого сезона преждевременна, «что и подтверждается большим разбросом показаний разных агентств».

Редько также уточнил, что большая часть авиабилетов приобретается напрямую у авиакомпаний, а показатели продаж через агентства-агрегаторы могут быть нерепрезентативными. «Тем не менее, ФАС опросит агентства-агрегаторы о применяемых методиках расчета «среднего чека», а также авиакомпании о фактически сложившейся по всем каналам продаж динамике цен на авиабилеты по внутрироссийским маршрутам», – сказал замглавы антимонопольного ведомства.

Москва. Другие новости 26.02.19

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