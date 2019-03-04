Дело на 9 млн: в Подмосковье строительная фирма попалась на махинациях с налогами

В Подмосковье со строительной фирмы ООО «СК ИНЖСТРОЙ» взыскано не перечисленных вовремя 9 млн рублей налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с января 2017 по март 2018 года руководство фирмы, которая занимается строительством подземных коммуникаций на территории Москвы и Московской области, в личных интересах не перечисляло в бюджет РФ налог на доход физических лиц. По версии следствия, общая сумма ущерба оценивалась почти в 9 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в особо крупном размере»).

В СКР уточнили, что, благодаря принципиальной позиции следователя, генеральный директор ООО «СК ИНЖСТРОЙ» погасил задолженность по НДФЛ, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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