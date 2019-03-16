Ожидаемая неизбежность: Гильдия пекарей предупредила о росте цен на хлеб

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) ожидают повышения цен на хлеб. В течение 2019 года подорожание может составить до 5-6%, несмотря на наметившееся сейчас некоторое снижение потребительских цен на муку 1 и 2 сортов.

«Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 году на 5-6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется», – отмечает РОСПиК, представителя которого цитирует РИА «Новости».

Ранее в Гильдии пекарей сообщали, что ежегодный рост средних цен на хлеб в России составляет в среднем 3-4%, что обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением стоимости на ГСМ, арендных ставок. При этом прогноз в 5-6% по итогам 2019 года «укладывается в рамки среднегодовых темпов инфляции».

Как сообщал ранее «Новый День», в России стоимость зерна внутри страны выросла до максимальных в истории отметок. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в конце января отмечал, что цены на зерно по отношению к аналогичному периоду прошлого сезона выросли на 28-73%, что повлекло подорожание муки.

Тогда же Ассоциация производителей и поставщиков продовольствия «Руспродсоюз» предупредила о предстоящем повышении цен на хлеб, что связано с заметным повышением – почти на 30% – стоимости пшеничной муки. Как отмечал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, доля муки в себестоимости хлеба составляет одну треть – в результате цены на хлеб могут вырасти на 6-7%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.19

Скандал в КПРФ: на пути Грудинина в Госдуму неожиданно появился судебный барьер. / Надежда на Путина: обманутые дольщики хотят рассказать президенту о реальной ситуации с долгостроями. / «Нужно уважать российского посла»: Москва ответила на новую истерику Минска. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»