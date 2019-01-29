Цены на зерно в России доросли до исторического рекорда

В России после нескольких лет рекордных урожаев произошло серьезное снижение объемов валового сбора зерновых, а стоимость зерна внутри страны выросла до максимальных в истории отметок. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, выступая на пресс-конференции в Москве.

«Наши секторальные показатели выглядят отрицательно, мы падаем. Понятно, что это связано с определённой волной после бешеного роста по валовому сбору (зерновых). Сейчас идет снижение валового сбора и снижение показателей, в том числе и уровень стоимости наших ресурсов, которые мы производим», – сказал Злочевский.

По его словам, сбор пшеницы прошлом году составил 72 млн тонн, что на 13,9 млн тонн меньше, чем годом ранее. «Урожай ржи стал минимальным за последние 8 лет – 1,9 млн тонн. Это прямое следствие кризиса перепроизводства, рожь не является активной экспортной позицией. Ее запасы, находившиеся на рекордном уровне на стыке прошлого и нынешнего сезона, привели к снижению инвестиционной активности в посевах ржи», – отметил он.

Он также обратил внимание, что валовый сбор ячменя снизился до пятилетнего минимума и составил 17 млн тонн, овса – 4,7 млн тонн. «Кукуруза упала до шестилетнего минимума – 11 млн 160 тысяч тонн, просо до восьмилетнего минимума – 216 тысяч тонн», – сказал глава Российского зернового союза и уточнил, что окончательные результаты будут опубликованы в марте и, скорее всего, будут несколько выше текущих цифр.

По оценке Злочевского, снижение урожая сочетается с другой «интересной тенденцией» – ростом выручки сельзопроизводителей. «После рекордного урожая в прошлом сезоне по отношению к аналогичному периоду прошлого года она добавила 25%. Это связано, в том числе, с рекордными отгрузками на экспорт. Тем не менее, это закладывает неплохой фундамент под инвестиции в будущем», – отметил он.

Глава Российского зернового союза также пояснил, что рост выручки связан с ростом цен на внутрироссийском рынке. «Внутренние цены очень сильно разнятся сейчас по регионам. Цены на зерно увеличились по отношению к аналогичному периоду прошлого сезона в диапазоне от 28 до 73%. Последние две недели динамика темпа роста цен увеличилась, и недельные показатели составляют 200-300 рублей за тонну. Благодаря увеличению средних цен на фоне увеличения отгрузок, выручка от продажи выросла до рекордного уровня в 25% (к 2018 году)», – констатировал он.

В частности, на текущий момент в европейской части России средняя цена тонны пшеницы 3 класса составляет 10 549 рублей, 4 класса – 9 654 рублей, 5 класса – 9 102 рубля. Тонна ячменя стоит 10 012 рубля, кукурузы – 9 266 рубля, ржи – 7 411 рублей, сообщил Злочевский. «Это исторический рекорд в рублевом выражении. Рекорд в долларовом выражении у нас состоялся очень давно в 1996 году – тогда уровень долларовых цен на пшеницу 4 класса (основная экспортная позиция) составлял $240 за тонну. Я не очень верю в то, что нас ожидает снижение цен», – отметил он.

Злочевский также обратил внимание, что повышение цен на зерно повлекли за собой и рост стоимости муки. «Динамика роста цен на муку ниже, чем на зерно – 30% на пике в некоторых регионах, в среднем диапазон показывает 20-23%. Мука высшего сорта по Центральной России стоит порядка 18-19 тысяч за тонну. Это не рекордный показатель. Мы в историческом разрезе достигали цены в 22-23 тысячи за тонну. Это не связано с неурожаями. Мука всегда следует в тренд к зерновым. Она может отличаться и опаздывать на полтора-два месяца, но направление движения цен всегда совпадает», – сказал глава Российского зернового союза.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели Ассоциация производителей и поставщиков продовольствия «Руспродсоюз» предупредила о предстоящем повышении цен на хлеб, что связано с заметным повышением – почти на 30% – стоимости пшеничной муки.

Как отмечал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, доля муки в себестоимости хлеба составляет одну треть. При этом по сравнению с январем 2018-го цены на пшеничную муку высшего сорта выросли на 30%, пшеница хлебопекарных сортов подорожала на 40%, а фуражное зерно на 50%. В результате цены на хлеб могут вырасти на 6-7%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.01.19

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