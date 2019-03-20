Московскую девочку-«маугли» выписали из больницы: ее усыновит родня

Пятилетняя девочка, которая была обнаружена одна в замусоренной квартире в Москве, выписана из больницы, теперь ее направят в детский центр, подведомственный департаменту соцзащиты Москвы. Об этом сообщила заместитель управления соцзащиты Северного округа Москвы Светлана Хохлова.

«Условия там очень хорошие, с ней будут работать специалисты. Под присмотром психолога она будет общаться с другими детками», – отметила она.

По ее словам, в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче девочки родственникам по линии матери. «У девочки есть родственники, они из Москвы и готовы забрать девочку к себе. Пока конкретного обращения с заявлением не было, нужен целый пакет документов. Но нам надо понимать, что девочка попадет в хорошую семью, нужно проверить все условия», – сказала Хохлова, слова которой цитирует «Интерфакс».

Представитель органов соцзащиты также отметила, что родственники не знали о условиях, в которых жила девочка. «У них видимо была конфликтная ситуация, но когда они узнали, то конечно захотели ее забрать. Мы с ними общались, они позитивные люди», – уточнила Хохлова.

Главврач Детской городской клинической больницы имени З.А.Башляевой, где лечилась девочка, главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, что врачи не видят оснований для дальнейшего нахождения ребенка в больнице.

«Состояние девочки удовлетворительное, она хорошо социализирована. Нет никаких противопоказаний для передачи ее законным представителям, органам опеки», – сказал он.

По его словам, девочка начала говорить шепотом. «Она потихоньку говорит шепотом, узнает мультяшных героев», – сказал главврач.

Как сообщал «Новый День», пятилетняя девочка была обнаружена 10 марта в Москве в сильно замусоренной квартире в жилом доме на Ленинградском шоссе. По данным СК, девочка была «с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии».

Ребенка госпитализировали, а ее мать Ирину Гаращенко задержали. Она, со слов соседей, отсутствовала дома несколько дней.

При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой, и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

Так или иначе, женщина была арестована по обвинению в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ). Органы опеки обратились в суд с требованием лишить ее родительских прав.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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