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Понедельник, 11 марта 2019, 11:51 мск

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«Маугли» в Москве: в 5-летнюю девочку вросло украшение

В Москве задержана женщина, которая бросила 5-летнюю дочку в квартире. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, у ребенка в шею вросло украшение.

По данным ведомства, девочку нашли в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе. Предварительно сообщается, у малышки отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии. Также на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. По словам соседей, мать ребёнка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию одной из городских больниц.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В настоящее время мать девочки задержана, проводятся допросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предполагается, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания малолетней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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