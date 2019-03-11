«Не приучена спать на кровати и боится воды». Детский омбудсмен побывала в больнице у девочки-«Маугли»

Пятилетняя девочка-«Маугли», обнаруженная в московской квартире, боится воды и не приучена спать на кровати. Все продукты ребенок сначала нюхает, и только потом берет в руки. Кроме того, девочка боится оставаться одна.

Как сообщила журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова, ребенок не истощен. «На данный момент, не подтверждается информация по поводу того, что ребенок в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но не разговаривает», – цитирует Кузнецову «Интерфакс». Уполномоченный по правам ребенка уточнила, что уже была у девочки в больнице, поговорила с медиками. Ребенку сделали необходимые медицинские процедуры, состояние девочки оценивается как средней тяжести, у нее обнаружен ряд заболеваний.

«Она не приучена спать на кровати, с большим трудом удалось ее уложить, боится воды», – сказала Кузнецова, отметив, что всю предлагаемую еду ребенок сначала нюхает, и только потом берет. Кроме того, она не умеет пользоваться фломастерами.

Кузнецова рассказала, что уже побеседовала с заведующей детской поликлиникой, где наблюдался ребенок с 2015 года. «Она наблюдалась достаточно регулярно, и ее развитие соответствовало возрасту», – сообщила омбудсмен.

Как уже сообщалось, пятилетнюю девочку обнаружили в квартире дома на Ленинградском шоссе в Москве. Из-за ее громкого плача тревогу подняли соседи, однако в полиции «не проявили должного внимания». Правда, одна из полицейских все же настояла на том, чтобы сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры. Оказалось, что пятилетняя девочка находится там одна, а все помещения квартиры завалены мусором. У ребенка на шее было обнаружено вросшее украшение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

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