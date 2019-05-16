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Четверг, 16 мая 2019, 15:34 мск

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Мать московской девочки-«маугли» оказалась невменяемой

Фото: moscow.sledcom.ru

Мать девочки-«маугли», найденной в заваленной мусором квартире на западе Москвы, Ирина Гаращенко признана невменяемой по результатам психиатрической экспертизы, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Как сообщается, экспертизу проводили в институте им. Сербского. Сейчас Гаращенко находится в СИЗО-2. Мельников отметил, что женщина ведет себя спокойно, при этом очень переживает за дочь, говорит, что любит ее. Однако к воспитанию ребенка она сможет вернуться только после лечения.

Соседи женщины рассказывали, что она производила впечатление благополучной и всегда отказывалась от помощи.

Напомним, как уже сообщал «Новый День», 10 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из квартиры жилого дома на Ленинградском шоссе соседи услышали детские крики. Дверь была вскрыта, в квартире полицейские нашли 5-летнюю девочку. Квартира оказалась полностью завалена мусором. СМИ тогда сообщали, что ребенок был истощен и у него отсутствовали необходимые социальные навыки.

Мать девочки на допросе в качестве подозреваемой пояснила, что является матерью-одиночкой, и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

Тем не менее, 13 марта суд санкционировал арест Гаращенко по обвинению в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ). Позже сообщалось, что органы опеки обратились в суд о лишении женщины родительских прав.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

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