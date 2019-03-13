Органы опеки обратились в суд о лишении родительских прав для матери девочки-«маугли»

Органы опеки обратились в суд для лишения родительских прав или их ограничения для матери 5-летней девочки-«маугли», которая была найдена в антисанитарных условиях в московской квартире. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, суда еще не было. Детский омбудсмен напомнила, что, согласно части 2 ст. 77 Семейного кодекса РФ, после изъятия ребенка, находящегося в опасной ситуации, органы опеки предупреждают прокуратуру и в семидневный срок обращаются в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав, передает «Интерфакс».

Накануне мать девочки была арестована по обвинению в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщалось ранее, в ночное время 10 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из квартиры жилого дома на Ленинградском шоссе, соседи услышали детские крики. После вскрытия входной двери там обнаружена малолетняя девочка 2013 года рождения, находившаяся одна в антисанитарных условиях, при этом у последней имелся вросший в кожный покров пластиковый шнур, сдавливавший органы шеи.

При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой, и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

В СКР заверили, что все озвученные данные будут следствием тщательно изучены. Следователями допрошены соседи женщины и иные возможные очевидцы происшествия. В лечебном учреждении произведена выемка медицинской документации малолетней, назначены медицинская и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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