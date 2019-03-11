«Нужно было работать и по делам». Мать ребенка-«маугли» объяснила, почему оставила дочь одну

Мать пятилетней девочки-«Маугли» заявила, что оставляла ребенка в квартире из-за того, что является одинокой матерью, и ей нужно работать. У женщины есть просроченные долги, из-за которых она собиралась продать квартиру и временно переехать к знакомому. Об этом женщина заявила на допросе.

Осмотр квартиры, где была найдена девочка

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, ход расследования уголовного дела глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства. Дело возбуждено по статье УК РФ «покушение на убийство». Мать ребенка задержана, на допросе в качестве подозреваемой она рассказала, что оставляла дочь одну на непродолжительное время потому, что уходила на работу или по делам.

Как уточнили в СКР, у женщины есть просроченный долг за кредит и за коммунальные платежи. Она собиралась продать квартиру и до тех пор, пока не купит новое жилье, намеревалась переехать с ребенком к знакомому. В СКР намерены изучить эти данные и получить ответ на вопрос – могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка.

Следователи уже допросили сотрудников правоохранительных органов по району Левобережный, участкового и инспектора по делам несовершеннолетних, а также соседей семьи, консьержа и управдома. По данным ГСУ СКР, соседи ранее не раз вызывали полицию в эту квартиру, однако правоохранители «не проявили должного внимания», и лишь одна сотрудница полиции настояла на том, чтобы представители МЧС вскрыли дверь. «В связи с этим будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей, – подчяеркнули в ГСУ СКР по Москве. – Кроме того, проверяется информация, размещенная в СМИ, о том, что консьержу подъезда, который также проявил бдительность и неравнодушие и настаивал на вскрытии квартиры, поступали угрозы».

Сотрудники СКР намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения матери ребенка.

Девочку еще вчера отвезли в реанимационное отделение Тушинской больницы. У малышки отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии. На шее у девочки обнаружено вросшее в кожу украшение. По словам соседей, мать ребёнка отсутствовала дома несколько дней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.03.19

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