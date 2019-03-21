Центризбирком закрыл Грудинину путь в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказалась передавать свободный мандат депутата Госдумы бывшему кандидату на пост президента РФ, гендиректору подмосковного совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе заседания Центризбиркома у Грудинина вновь обнаружились зарубежные счета, из-за которых, как было заявлено, он «был бы лишен мандата на первом же заседании Государственной думы».

Согласно информации, предоставленной в ЦИК Федеральной налоговой службой, у Грудинина в 2016 году, когда он был выдвинут в федеральном списке кандидатов от КПРФ в Госдуму, имелось шесть счетов в швейцарском банке и один зарубежный офшор. Члены ЦИК отметили, что не могут голосовать за передачу мандата, так как должны в своей работе руководствоваться полным спектром федерального законодательства, касающегося выборов. Как заявили представители комиссии, «это был бы полный бред – передавать депутатский мандат человеку, который на первом же заседании Государственной думы должен быть лишен депутатского мандата согласно нормам федерального закона».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это решение «расправой над крупным руководителем, авторитетным человеком». «Я крайне не хотел бы, чтобы избирательная комиссия входила в этот спор вместе с партией власти – которая на пенсионной реформе потеряла половину своего доверия. Мы отстаивали и будем отстаивать право иметь своего депутата», – подчеркнул он.

Комментируя эту ситуацию, известный адвокат Дмитрий Аграновский предположил, что коммунисты могут подать в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК, однако перспектива победы представляется весьма сомнительной. «Зарубежные счета не были закрыты на 2016 год. Но банк закрывает счета по заявлению не сразу, а через несколько дней, и не ставит в известность, через сколько дней они будут закрыты. Сейчас они все закрыты, и с этим никто не спорит», – отметил Аграновский в комментарии РИА «Новый День».

В то же время юрист подчеркнул, что «дело же не в счетах, а в том, что Грудинина не хотят видеть в Госдуме».

«Это просто возмутительно. А не хотят видеть в Думе, как я понимаю, потому что он как-то не так вел избирательную кампанию, – пояснил Аграновский, напомнив ситуацию с рейтингами кандидатов во время президентской кампании. – Но вместо Грудинина на следующих выборах будет другой человек, и с ним будет еще труднее, потому что популярность действующих структур власти падает. И что, теперь всех не допускать?»

Собеседник агентства также обратил внимание, что ситуация с отказом ЦИК в передаче мандата произошла впервые в истории – начиная с 90-х годов их передавали без всяких проблем, в том числе и представителям КПРФ.

Стоит отметить, что мандат ушедшего из жизни Нобелевского лауреата Жореса Алферова теперь может достаться депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву, сообщил член ЦИК после заседания комиссии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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