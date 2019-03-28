«Протестую против беззакония ЦИК»: красноярский коммунист отказался от мандата депутата Госдумы

Руководитель красноярского отделения КПРФ Петр Медведев подал в ЦИК заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова.

Коммунист отметил, что он принял данное решение в знак протеста против отказа Центризбиркома РФ передать мандат экс-кандидату на пост президента РФ, гендиректору подмосковного совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. «ЦИК принял незаконное решение... против Грудинина, – приводит слова Медведева ТАСС. – Поэтому сегодня я протестую против этого беззакония и в знак протеста откажусь от мандата».

Коммунист подчеркнул, что никакого давления со стороны руководства КПРФ на него не было. «Решением ЦК президиума партии мандат должен быть у Грудинина. Берулава тут ни при чём», – заявил он.

Политик выразил уверенность, что Верховный суд РФ отменит решение ЦИК и Грудинин будет депутатом Госдумы. «А кто [сейчас мандат] получит – пусть решает партия», – добавил Медведев, отметив, что его «это меньше всего волнует, все продумает руководство».

Накануне ЦИК постановил передать вакантный мандат КПРФ депутату Заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву. Сообщалось, что если он откажется быть депутатом, мандат передадут следующему кандидату в той же группе – экс-депутатe от КПРФ, бизнесменe Михаилу Берулаве. В руководстве КПРФ приняли решение в пользу Берулавы. В пресс-службе Центризбиркома сообщили, что вопрос о передаче вакантного мандата теперь будет рассмотрен на очередном заседании ЦИК.

Как сообщал «Новый День», в начале марта президиум ЦК КПРФ единогласно решил передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Однако члены ЦИК проголосовали против. Поводом для этого стала информация из Федеральной налоговой службы о том, что у Грудинина в 2016 году, когда он был выдвинут в федеральном списке кандидатов от КПРФ в Госдуму, имелось шесть счетов в швейцарском банке и один зарубежный офшор. Как заявили представители комиссии, «это был бы полный бред – передавать депутатский мандат человеку, который на первом же заседании Государственной думы должен быть лишен депутатского мандата согласно нормам федерального закона».

Лидер КПРФ назвал это решение «расправой над крупным руководителем, авторитетным человеком». «Я крайне не хотел бы, чтобы избирательная комиссия входила в этот спор вместе с партией власти – которая на пенсионной реформе потеряла половину своего доверия. Мы отстаивали и будем отстаивать право иметь своего депутата», – подчеркнул Зюганов.

На прошлой неделе Компартия направила в Верховный суд РФ обращение с просьбой опротестовать решение ЦИК об отказе передачи мандата депутата Госдумы Жореса Алферова Павлу Грудинину. Лидер КПРФ тогда заявил, что счета, претензии к которым предъявлялись со стороны Центризбиркома, закрыты, и никаких вопросов по этому факту ни от кого уже нет.

Сегодня стало известно, что Верховный суд отказался рассматривать иск коммунистов. Об этом сообщил зампред ЦК Компартии Юрий Афонин. «Мы считаем, что оснований для такого отказа не было», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»). Афонин также сообщил, что КПРФ обжаловала в Тверском суде Москвы отказ ЦИК передать вакантный мандат Госдумы Павлу Грудинину.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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