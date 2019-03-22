Судьба Грудинина решится в Верховном суде: КПРФ направила жалобу на действия ЦИК

Компартия направила в Верховный суд России обращение с просьбой опротестовать решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе передачи мандата депутата Госдумы Жореса Алферова экс-кандидату на пост президента РФ, гендиректору подмосковного совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы подали сегодня обращение в Верховный суд. Считаем, что абсолютно необоснованно – ЦИК не имеет права этого делать. По закону, партии принадлежит право выдвигать кандидатов на замещение. Они должны фактически оформить технически это решение», – сказал Зюганов в комментарии РИА «Новости».

Лидер КПРФ также подчеркнул, что счета, претензии к которым предъявлялись со стороны Центризбиркома, закрыты, и никаких вопросов по этому факту ни от кого уже нет.

Как сообщал «Новый День», президиум ЦК КПРФ единогласно принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Накануне на заседании ЦИК члены комиссии проголосовали против. Поводом для этого стала информация из Федеральной налоговой службы о том, что у Грудинина в 2016 году, когда он был выдвинут в федеральном списке кандидатов от КПРФ в Госдуму, имелось шесть счетов в швейцарском банке и один зарубежный офшор. Как заявили представители комиссии, «это был бы полный бред – передавать депутатский мандат человеку, который на первом же заседании Государственной думы должен быть лишен депутатского мандата согласно нормам федерального закона».

Лидер КПРФ назвал это решение «расправой над крупным руководителем, авторитетным человеком». «Я крайне не хотел бы, чтобы избирательная комиссия входила в этот спор вместе с партией власти – которая на пенсионной реформе потеряла половину своего доверия. Мы отстаивали и будем отстаивать право иметь своего депутата», – подчеркнул накануне Зюганов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

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