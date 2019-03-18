Президиум ЦК КПРФ единогласно поддержал Грудинина

Президиум ЦК КПРФ на заседании единогласно решил передать депутатский мандат Жореса Алферова экс-кандидату на пост президента РФ, директору подмосковного совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Руководитель пресс-службы компартии Александр Ющенко сообщил «Интерфаксу», что соответствующие документы планируется передать в ЦИК уже в сегодня.

На прошлой неделе лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что в президиуме ЦК пришли «к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Грудинин», хотя рассматривались различные кандидатуры. «Мы посоветовались со всеми регионами. Кадровая комиссия также изучала этот вопрос», – отметил Зюганов.

Нобелевский лауреат и депутат от фракции КПРФ Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни. 7 марта Госдума приняла решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Алферов был избран в Госдуму по общефедеральному списку. В связи с этим уполномоченный орган партии имеет возможность предложить ЦИК любую кандидатуру из состава данного списка.

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин был избран председателем совета депутатов Видного в сентябре 2017 года. В 2018 году он принимал участие в выборах президента России от КПРФ. 14 февраля 2019 года Совет депутатов Видного снял Грудинина с должности председателя совета. 26 февраля Совет депутатов подмосковного города Видное досрочно прекратил его депутатские полномочия по требованию прокуратуры, которая утверждала, что он не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, тем самым нарушив антикоррупционное законодательство. Сам Грудинин наличие офшора отрицал.

В минувшие выходные стало известно, что бывший кандидат на место в нижней палате парламента от КПРФ Борис Иванюженков направил в суд иск по поводу решения КПРФ назначить депутатом Госдумы Грудинина на место Алферова. В иске, который цитирует РБК, Иванюженков требует от суда «запретить ЦИК передавать вакантный депутатский мандат Алферова Грудинину». Бывший кандидат в депутаты считает, что решение президиума ЦК компартии «нарушает его права и законные интересы, включая конституционное право быть избранным депутатом Государственной думы».

«Дело не во мне именно. В партии есть другие достойные люди. А у Грудинина много нерешенных проблем, считаю, что он должен заниматься ими», – прокомментировал ситуацию Иванюженков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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