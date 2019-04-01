«Крабовые аукционы»: в Госдуме раскритиковали «рыбные» планы правительства

Введение в России «крабовых аукционов» грозит банкротством даже тем компаниям, которые напрямую не связаны с выловом краба, что повлечет снижение доходов региональных бюджетов и отток населения таких территорий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила депутат Госдумы от «Справедливой России» Ольга Епифанова, выступая сегодня в нижней палате парламента на заседании комитета по природным ресурсам.

Епифанова пояснила, что в заключении профильного комитета напрасно указано, что законопроект не окажет негативного влияния на инвестпроекты в области рыболовства – на деле документ несет риск серьезных социально-экономических последствий. По ее словам, в анализе последствий, подготовленном Высшей школой экономики, сказано, что «оптимальным размером, выставляемых на аукцион квот на вылов краба, является величина в 28%, превышение этого размера приведет к заметному снижению поступлений от выручки на аукционе».

Кроме того, как заявила депутат, последствия принятия этого закона ударят даже по регионам, где вылов краба не ведется. По ее словам, в Архангельской области считают, что федеральные чиновники нарушают права регионов, поскольку общего обсуждения с ними до сих пор не было.

«У нас осталось несчастных 11 рыболовецких колхозов, которые считайте уже почти не живут, – рассказала Епифанова о положении в Архангельской области. – Они содержали поморские деревни. Туда никто не придет и содержать эти деревни не будет. Вот наш несчастный флот, который еле спасли, продав, не имеет крабовых квот, но он вошел в консорциум, который их имеет. И вот эти акции краболовных компаний, которые находятся в этом консорциуме, были использованы в качестве залога по кредиту, выданному Сбербанком для реализации инвестпроектов».

Депутат пояснила, что в момент выдачи кредитов о планах правительства РФ еще никто не знал. Теперь же, согласно заключению регионального минсельхоза, акции этих компаний обесценятся на 75-80%. Это повлечет за собой требования банка о возврате всей суммы кредитов, выданных на строительство судов. В результате Архангельский траловый флот будет вынужден изыскивать средства на возврат кредита. Общая сумма, которая потребуется на покрытие всех издержек, – почти 14 млрд рублей.

В итоге у предприятий снизятся финансовые показатели, три из четырех новых судов не будут построены, компании придется закрыть непрофильные подразделения, которые дают работу сотням жителей Архангельской области. Под сокращение попадут около 700 из 950 сотрудников. «Бюджет Архангельской области потеряет поступления по налогу на прибыль в 590 млн в год», – подчеркнула Епифанова.

Законопроект был подготовлен правительством РФ. Документ предполагает введение квоты в инвестиционных целях в размере 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот планируется закреплять за пользователями на десять лет по результатам аукционов, на победителей которых возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Москва, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

Путин утвердил доиндексацию пенсий. / НАТО намерено усилить присутствие в Черном море. / Госдума готовит неприятный сюрприз для любителей кальяна: правительство уже поддержало. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»