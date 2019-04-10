«Крабовые аукционы» прошли третье чтение: теперь в Госдуме ждут «Белоснежку в кокошнике»

Скандальный законопроект о крабовых аукционах, вызывавший нарекания руководства приморских регионов и участников рынка, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «Единая Россия» продавила его большинством голосов, несмотря на возражения и аргументы представителей оппозиционных фракций.

В частности, депутат от «Справедливой России» Олег Нилов с думской трибуны категорично заявил, что его фракция будет голосовать против. «Что изменится с принятием этого закона? Может быть, краба будет больше? Или цены на него упадут? Ни слова. Или что-то изменится для регионов? Тоже витиевато – может быть, налоги возрастут из-за выхода из тени. А для рыбаков что изменится? Гарантии, страховка, соцпакет? В этом законе ничего об этом не говорится», – подчеркнул он и сравнил действующие ранее в этой сфере компании с «плохими гномами, которые управляли отраслью, и оказались гоблинами».

«А теперь, видите ли, придет Белоснежка в кокошнике, чистенькая и пушистая, – с сарказмом предположил Нилов. – Где вы видели таких белых и пушистых инвесторов, которые в российскую глубинку будут вкладывать деньги?»

Коммунисты крабовый закон поддержали, хотя и отметили, что закон может создать предпосылки правовой неопределенности и экономической нестабильности во всей рыболовной отрасли. В частности, депутат Владимир Блоцкий заявил, что принимать закон надо вместе с постановлением Госдумы, устанавливающим 15-летний срок на крабовые квоты. Этот документ депутаты тут же приняли большинством голосов.

Либерал-демократы со своей стороны заявили, что аукционы «дают возможность людям, у которых много денег, выступать рантье». «У отрасли много вопросов к электронным аукционам. Ответственность может быть только персональной. Давайте сделаем так, чтобы правительство отвечало за свои решения», – предложил Андрей Андрейченко. «Единоросс» Николай Николаев со свой стороны отметил, что персональная ответственность для членов правительства – избыточная мера, поскольку в законодательстве и так установлена ответственность за нарушения.

В итоге законопроект поддержали 338 депутатов, против проголосовали 56 парламентариев. Воздержавшихся не было.

Как сообщал «Новый День», эта инициатива правительства РФ по замене 50% квот на вылов краба, распределявшихся по историческому принципу, на электронные аукционы неоднозначно восприняли ранее даже представители «Единой России». В частности, камчатский депутат Константин Слыщенко обращал внимание, что каждое закрытие предприятия в регионе сопровождалось оттоком населения. Парламентарий подчеркнул, что сейчас местные градообразующие предприятия несут серьезную социальную нагрузку по содержанию непрофильных для них объектов, которые дают работу людям по смежным специальностям. «Новая компания – технологичная, очень хорошая, но она никогда не будет заниматься соцобъектами и обеспечением рабочими местами тех людей, кто занят в смежных областях», – пояснил депутат.

«Когда я туда приехал, там проживало полмиллиона человек, сейчас чуть больше 300 тысяч, – рассказал Слыщенко. – Я только приехал из региона, привез обращение рыбацких коллективов. Здесь 98 подписей. Это простые работяги – рыбаки, которые боятся, что они потеряют работу».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.19

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