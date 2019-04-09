Госдума поправила законопроект о крабовых аукционах. Росрыболовству дали новые полномочия

Скандальный законопроект о крабовых аукционах Государственная дума приняла во втором чтении. При этом парламентарии отклонили более 60 поправок, и приняли десять. Инициативу правительства поддержали 312 депутатов, против высказались 99. В окончательном, третьем чтении документ планируется рассмотреть уже завтра, 10 апреля.

Представляя проект закона, глава профильного думского комитета «единоросс» Николай Николаев подчеркнул, что документ ко второму чтению «стал более качественным, мы постарались учесть максимальное количество рисков, о которых говорили».

Ко второму чтению законопроекта поступила 71 поправка, десять из них комитет рекомендовал к принятию, остальные было предложено отклонить. В частности, в документ предложили включить положение о проведении крабовых аукционов исключительно в электронном виде, а также правила их организации. «Никто еще не придумал более честного и открытого способа проведения торгов, чем электронный аукцион», – сообщил Николаев. Кроме того, поддержана поправка, которая дает Росрыболовству право во внесудебном порядке приостанавливать действие квоты, если компания-победитель аукциона не реализует заявленный инвестиционный проект. «Компания не будет иметь права осуществлять вылов краба», – отметил парламентарий. Еще одним существенным изменением в законопроект стало обязательное условие для участников аукционов – теперь они должны быть зарегистрированы в том регионе, где предполагается осуществлять вылов.

«Мы полностью защитили регионы», – заявил Николаев, и сообщил о последнем предложении: «Выровнять ситуацию с другими видами биоресурсов и закрепить квоту [на вылов краба] на 15 лет».

«Изменение срока – это же изменение концепции [законопроекта]?» – уточнил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «Это не изменение концепции, – заявил Николаев. – Мы уточняем сроки, исходя из возможности строительства кораблей».

Представители КПРФ, поправки которых вошли в «таблицу к отклонению», попросили вынести их предложения на отдельное голосование. В частности, речь шла о включении в договоры с победителями аукционов обязательного условия о том, что сначала они строят корабли, и только потом могут приступить к вылову краба. «Если наши поправки не будут приняты – наша фракция будет вынуждена голосовать против во втором чтении», – сказал Владимир Блоцкий.

«Мы сейчас переходим на новую систему, и компании, которые вступают в этот рынок, будут платить очень большие деньги за доступ к этому ресурсу. Нам нужно предусмотреть какую-то поддержку и предпринимательскому сообществу, – объяснил логику документа «единоросс» Николаев. – Но мы прислушались к тем рискам, о которых вы говорили, что обязательства могут быть не исполнены. Мы внесли поправку о том, что Росрыболовство во внесудебном порядке может приостановить вылов краба».

Поправки оппозиции ожидаемо были отклонены. Во втором чтении законопроект о крабовых аукционах поддержало 312 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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