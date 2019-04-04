«Крабовые аукционы» прошли первое чтение в Госдуме: законопроект понравился не всем

Законопроект о «крабовых аукционах», который вызывал большие нарекания приморских регионов и участников рынка, одобрен Государственной думой в первом чтении, а второе – запланировано уже на 9 апреля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея правительства РФ понравилась не всем: оппозиционные фракции отказались поддерживать документ, несмотря на аргументы заместителя министра сельского хозяйства РФ Ильи Шестакова и главы думского профильного комитета Николая Николаева.

В частности, представитель правительства заверил, что новые правила не будут распространены на другие виды водных ресурсов – никаких аукционов по вылову минтая или трески не будет. По его словам, не коснется новшество и уже заключенных договоров по вылову краба. Зато введение аукционов обеспечит федеральному бюджету около 82 млрд рублей доходов, что, по словам Шестакова, сравнимо с уплатой налогов в этой сфере за 40 лет. Кроме того, будут построены и новые объекты.

Депутат от «Единой России» Николай Николаев, в свою очередь, подчеркнул, что речь идет примерно о 2% общего объема вылова биологических водных ресурсов. «Этот узкий сегмент принадлежит десятку бенефициаров, – заявил он. – Всего 10 человек. Оборот этого узкого сегмента – 60 млрд рублей. Мы запросили в ФНС данные о прибыльности этого рынка, нам дали только по 50 из 100 действующих компаний – это 32 млрд рублей, это примерно половина от общего объема. То есть мы можем говорить о 100% рентабельности. А что получает государство? Менее 1%, 388 млн рублей».

Парламентарий заверил, что после принятия закона рыбаки не потеряют свои рабочие места, потому что объем вылова не уменьшится, а по прогнозам будет даже расти.

Между тем, депутаты от КПРФ и ЛДПР со своей стороны обратили внимание, что экспертные сообщества и представители регионов уже выступили против введения «крабовых аукционов». Коммунисты пообещали внести поправки ко второму чтению закона – в частности, ввести 14-летний мораторий на оставшийся период тех квот, которые закреплены по историческому принципу на все виды водных биоресурсов.

Вместе с тем, как отметил либерал-демократ Андрей Андрейченко, бюджет и так должен был получать намного больше от данной отрасли. «Виноват регулятор, который не повышал эти налоги», – считает он.

При этом депутат предложил также установить иную схемы работы по выигранным на аукционах контрактам: обязать победителя сначала построить суда, и только потом приступать к добыче. «Кто выиграет аукционы? Рыбаки с Дальнего Востока? Очевидно, что это будут крупные компании, – заявил он. – А главное, регионы высказались однозначно против, это будет потеря для их бюджетов. Нет никаких гарантий, что выиграют региональный компании – это могут быть фирмы из оффшоров, или зарегистрированные в Москве, Санкт-Петербурге».

Парламентарий от «Справедливой России» Ольга Епифанова назвала инициативу правительства уникальной – разработанной в полнейшей секретности даже от депутатов. Она отметила, что никаких расчетов и обоснований по законопроекту нет. «Второе чтение надо проводить только после того, как правительство предоставит проекты подзаконных актов, – подчеркнула Епифанова, отметив, что второе чтение назначено уже на 9 апреля, и скорее всего, никаких документов Госдума до этого не увидит.

В качестве альтернативы правительственному законопроекту оппозиция предложила повысить налоги для отрасли и установить акцизы на экспорт крабов. Оказалось, что решение по повышению налогов правительство уже приняло, и соответствующий законопроект сейчас проходит обсуждение. «Изменения в Налоговый кодекс будут внесены к 1 января 2020 года», – сообщил замглавы минсельхоза РФ.

Подытоживая обсуждения, либерал-демократ Александр Шерин констатировал, что в парламенте, где большинство принадлежит одной фракции, даже такой законопроект обречен на принятие. «После пенсионной реформы терять уже нечего», – подчеркнул он.

В итоге за принятие документа проголосовали 340 депутатов, против – 58.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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