Претензии даже у «единороссов»: «крабовые аукционы» вынесены на парламентские слушания

Жесткая критика резонансного законопроекта о введении в России «крабовых аукционов», против которого выступили все приморские регионы, не остановила комитет Госдумы по природным ресурсам – принято решение вынести этот документ на пленарное заседание нижней палаты парламента 4 апреля. В то же время, как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальный проект все же станет предметом обсуждения на парламентских слушаниях, но позже – 8 апреля.

Инициатива правительства РФ по замене 50% квот на вылов краба, распределявшихся по историческому принципу, на электронные аукционы неоднозначно восприняли даже представители «Единой России». В частности, камчатский депутат Константин Слыщенко напомнил, что каждое закрытие предприятия в регионе сопровождалось оттоком населения. Парламентарий подчеркнул, что сейчас местные градообразующие предприятия несут серьезную социальную нагрузку по содержанию непрофильных для них объектов, которые дают работу людям по смежным специальностям. «Новая компания – технологичная, очень хорошая, но она никогда не будет заниматься соцобъектами и обеспечением рабочими местами тех людей, кто занят в смежных областях», – пояснил депутат.

«Когда я туда приехал, там проживало полмиллиона человек, сейчас чуть больше 300 тысяч, – рассказал Слыщенко. – Я только приехал из региона, привез обращение рыбацких коллективов. Здесь 98 подписей. Это простые работяги – рыбаки, которые боятся, что они потеряют работу».

Однако этот аргумент не нашел поддержки главы думского комитета по природным ресурсам Николая Николаева. «Не вся страна говорит «не надо» [принимать закон], – возразил он коллегам. – Давайте не будем передергивать. Говорят те, кто в этом бизнесе. Это те люди, которые сейчас получают ежегодно по 30 лишним млрд рублей чистой прибыли, и платят в казну за пользование ресурсом 380 с чем-то млн рублей».

Между тем участники заседания высказали негативные прогнозы относительно последствий нового проекта правительства – ответственность за принятие закона будет возложена на депутатов. При этом сейчас парламентарии не могут в полной мере оценить последствия нововведения, поскольку пока не видели ни одного правительственного подзаконного акта – хотя именно эти документы могут кардинально изменить работу закона и привести к весьма неприятным для всей страны результатам. В частности, победители аукционов могут пользоваться правом на вылов краба, но при этом «забыть» об обязательствах строительства объектов.

«Но может быть еще смешнее: когда кто-то попадет под санкции, не сможет этого краба продавать за границу, и государство начнет его дотировать – это будет уже просто жуть», – высказала опасения сенатор Елена Афанасьева.

Она сообщила, что против идеи Минсельхоза выступили регионы – и продемонстрировала письма от Камчатки, Карелии, Сахалина, Хабаровского края, Магадана и Мурманска. «Против все Заксобрания приморских регионов», – подчеркнула сенатор, допустив возможность, что аукционы впоследствии будут распространены и на вылов рыбы.

«Правительство нас заверило сегодня, что по рыбе ничего не будет. У нас нет оснований не верить официальному представителю правительства», – заявил Николаев. «Я глубоко сомневаюсь, потому что Медведев свою дорожную карту не отменил, а [инициатива] по минтаю и по треске уже рассматривалась, было совещание на эту тему», – возразила Афанасьева.

«Правительство предложило решение, которое я считаю, мы должны поддержать», – заявил в итоге Николаев. Большинством голосов члены комитета его поддержали.

Москва, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

«До встречи в суде, сенатор в пижаме!» Дмитрий Гудков обжалует отказ Верховного суда оценить «закон Клишаса». / «Крабовые аукционы»: в Госдуме раскритиковали «рыбные» планы правительства. / Путин утвердил доиндексацию пенсий. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»