В Госдуме «тонко потроллили» «Единую Россию» законопроектом об отмене выборов

Фракция ЛДПР «тонко потроллила» коллег из «Единой России» на сегодняшнем пленарном заседании нижней палаты парламента. Таким выражением депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин охарактеризовал законопроект Сергея Иванова об отмене прямых выборов губернаторов. В КПРФ инициативу назвали попыткой назло партии власти «отморозить уши».

Представляя законопроект, который был внесен еще два года назад, соавтор документа Сергей Иванов подчеркнул: ЛДПР выступает не за то, чтобы граждане РФ не выбирали своего губернатора, а за то, чтобы это действительно были выборы. «Можно ли назвать выборами ту процедуру, по которой у нас происходят выборы должностного лица? – задался вопросом депутат, и напомнил схему, по которой в регионах, как правило, меняются руководители: действующий глава региона за несколько месяцев до даты выборов подает в отставку, назначается врио, и новый кандидат все это время пиарится в СМИ, ведет полноценную выборную кампанию. После этого он проходит муниципальный фильтр, собирая от 5 до 10% подписей депутатов, «которые, разумеется, ставят тем, кому разрешили – это похоже на договорные матчи».

«Граждане России не дураки, профанацию видят, и результат – очень низкая явка на выборы, где-то 30% – это сложно назвать выборами, – подчеркнул Иванов. – Люди не доверяют выборам, и вряд ли такие выборы могут считаться легитимными – когда голосуют всего 30% от жителей региона. Правда, в последнее время наметилась тенденция, когда голосуют хоть за черта лысого, только не за представителя партии власти. Но ЛДПР не за то, чтоб в результате такого протестного голосования к власти приходили клоуны». Парламентарий подчеркнул, что выборы – это очень дорогое удовольствие для регионов, и речь в каждом случае идет о сотнях миллионов рублей.

В этой ситуации ЛДПР предложила сэкономить деньги и назначать губернаторов решением главы государства по представлению кандидатур Заксобраниями.

Представители других оппозиционных фракций идею не поддержали. «Не лучше ли в борьбе с холодами теплее одеваться, а не отмораживать уши?» – поинтересовался депутат от КПРФ Николай Осадчий. «Фатализмом попахивает от обоснований, – подтвердил его коллега Николай Куринный. – Мы все умрем, поэтому давайте заранее купим гроб, и будем к этому готовиться. Может быть, саму процедуру [выборов] сделать более прозрачной? Ввести запрет на применение административного ресурса, убрать муниципальный фильтр, уравнять финансовые возможности кандидатов, а не отрубать вообще процесс избрания?»

В ответ Иванов напомнил про «миллион попыток» убрать муниципальный фильтр, которые были заблокированы большинством «единороссовских» голосов, а его коллега по фракции Александр Шерин выразил удивление такой реакцией думской оппозиции.

«Мы должны принимать участие в этой массовке, чтобы потом журналисты писали, что кандидаты от этой партии ни на что не способны, и избиратели им не доверяют, – пояснил он. – Сергей Иванов представил прозрачный механизм, без того, что нам с вами нужно будет вываляться в смоле и петушиных перьях. Муниципальный фильтр был сделан, чтобы нас с вами унижать, выставлять на потеху. Это же на Украине бардак, у них выборы президента проходят в два тура, а действующий президент проигрывает в два раза. У нас в РФ все ясно – если человек приехал в администрацию президента, ему пожали руку – все ясно, все остальные могут не дергаться».

Шерин также отметил, что если будет принят механизм, предложенный ЛДПР, парламенты в регионах будут нести ответственность за кандидата. «Потому что когда губернатора увозят в кандалах – почему-то не сажают вместе с ним депутатов, подписавших ему муниципальный фильтр», – обратил внимание парламентарий.

Однако коммунисты и «эсеры» поддерживать инициативу наотрез отказались. «Справоросс» Дмитрий Ионин подчеркнул, что намек либерал-демократов понятен. «Это такой тонкий троллинг, чтобы достучаться до коллег из «Единой России» по поводу отмены муниципального фильтра – ах, вы не хотите, так давайте вообще отменим», – пояснил он, и сравнил эту идею с ситуацией, в которой при обсуждении пенсионной реформы депутаты от оппозиции предложили бы вообще отменить выход на пенсию. «Этот законопроект поддерживать не надо, но сигнал, я думаю, всем понятен. Не только в этом зале, но и во всей стране», – подытожил он.

Законопроект, разумеется, отказалась поддерживать и «Единая Россия». В итоге за инициативу Иванова проголосовало всего 36 депутатов, против высказался один, воздержавшихся не было. Остальные народные избранники решили вообще не голосовать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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