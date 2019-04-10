В Госдуме так и не поняли, что считать «шпионским спецсредством»

Сегодня в нижней палате российского парламента при рассмотрении поправок в Уголовный кодекс РФ и КоАП, касающихся «шпионских средств», представители думской оппозиции поспорили с Федеральной службой безопасности (ФСБ) о подобном специальном техническом оборудовании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, который был призван прояснить значение этого термина, так и не поняли все парламентарии.

Заместитель директора ФСБ Александр Купряжкин, представляя законопроект, обращал внимание, что понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в федеральных законах не раскрыто, и документ устраняет эту неточность.

Между тем, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков попросил представителя ФСБ все-таки уточнить, что все же имеется в виду под «специальными устройствами и программным обеспечением», о которых говорится в поправке. Оказалось, что дать пояснения Купряжкин «так сразу не готов». На помощь ему пришел первый зампредседателя Госдумы от КПРФ Иван Мельников, пояснивший, что эта информация будет предоставлена ко второму чтению законопроекта.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг со своей стороны отметил, что внести соответствующие уточняющие поправки в федеральное законодательство постановил Конституционный суд. «Вопрос [этими поправками] не снимается, это изменение только формально во исполнение Конституционного суда, но по сути оно ничего не меняет», – подчеркнул он. «Как отличить приборы для бытового употребления от специальных технических средств?» – поинтересовался парламентарий, отметив, что новая норма будет применяться выборочно, а значит, принимать ее нельзя.

Гартунг пояснил, что надо не давать определения таким приборам, а менять конструкцию статьи, вводя ответственность именно за использование таких средств.

Тем не менее, «единоросс», экс-сотрудник милиции и налоговой службы Николай Брыкин вступился за поправку от ФСБ, заявив, что некоторые депутаты говорят о том, в чем ничего не понимают, а приборы бытового назначения – предназначенные, например, для отслеживания местоположения ребенка – были выведены из-под действия закона еще в 2018 году.

В ответ либерал-демократ Сергей Иванов продемонстрировал с думской трибуны ручку с функцией аудиозаписи, и сообщил, что она «спокойно попадает под это описание, и за это предусмотрено уголовное наказание». Парламентарий рассказал, что под уголовную статью уже попал даже сотрудник Госдумы, который работал в ФСО. «Он приобрел на «Алиэкспресс» брелок с функцией видеозаписи, который можно вешать на шлем, – пояснил депутат. – Он его приобрел за 700 рублей. А потом, поскольку очень хорошо платят таким товарищам, а у него семья и так далее, он решил его продать на «Авито» за полторы тысячи. И вот когда он его продавал, к нему пришли сотрудники и сказали – попал, дорогой. Ты в курсе, что ты продаешь? Он говорит – да, в курсе. И четыре месяца он сидел в СИЗО, потом ему вынесли приговор и дали четыре месяца общего режима. За то, что он купил и продал, ничего абсолютно не сделав. Потом, действительно, Верховный суд пересматривает эти дела. Но это бред, дорогие коллеги, за такие вещи уголовную статью на человека вешать и коверкать ему всю жизнь».

Депутат подчеркнул, что, по его мнению, данную статью УК нужно вообще отменить, и напомнил историю, случившуюся в Британском парламенте. «Журналисты поговорили с парламентарием с использованием таких средств, и он согласился за долю малую лоббировать их поручение. А они это все выложили в Сеть, – пояснил он. – Его в итоге выпнули и из партии, и из парламента. А у нас, если вы это сделаете, вам предъявят 137 статью УК за нарушение частной жизни».

«Вор должен сидеть в тюрьме, и гражданам абсолютно неважно, как он туда попадет», – считает депутат и пояснил, что никакой общественной опасности применение таких спецсредств не несет. «Иначе мы дойдем до того, что любое такое средство вы подведете под эту лавочку», – заключил он.

Несмотря на все замечания, законопроект в первом чтении был принят.

Как сообщал «Новый День», в конце 2018 года Верховный суд РФ разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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