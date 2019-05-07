Семьи погибших в катастрофе в «Шереметьево» получат по 9 млн рублей

Семьи погибших в катастрофе пассажиров лайнера Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» получат по 9 млн рублей, эта сумма сложится из страховой выплаты, региональной части и суммы, которая поступит от авиакомпании. Об этом сегодня на заседании правительства РФ заявил министр транспорта Евгений Дитрих. В больницах, по его словам, остается 10 пострадавших, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Дитрих доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о работе правительственной комиссии, созданной после катастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту «Шереметьево». По его словам, первоочередной задачей стала помощь пострадавшим и родственникам погибших пассажиров.

«В медицинских учреждениях на сегодняшний день находится 10 пострадавших, – сообщил Дитрих. – Пятеро из них госпитализированы сразу, а пятеро обратились за медицинской помощью позднее. Состояние всех стабильное. Трое тяжёлых, остальные – средней тяжести. Медики мобилизованы. Вероника Игоревна (Скворцова) лично держит ситуацию под контролем. Представители Минздрава, её заместители работают в составе комиссии».

Кроме того, как отметил министр, уже приняты решения по выплатам семьям погибших и пострадавшим при катастрофе. Так, родственникам погибших пассажиров будет выплачено по 9 млн рублей. Сюда входит 2 млн страховых выплат, 2 млн – региональных и 5 млн заплатит «Аэрофлот».

«Мурманской, Московской областями, городом Москвой уже приняты решения о размерах выплат семьям погибших и пострадавшим», – утонил Дитрих.

Напомним, на официальном портале мэра и правительства Москвы сегодня появилось сообщение о единовременных компенсациях семьям погибших – они получат по одному миллиону рублей.

В Мурманской области создан оперативный штаб для работы с родственниками, подчеркнул Дитрих – туда войдут представители всех социальных служб, медики и психологи. «Две страховые компании – «Согаз» и «АльфаСтрахование» – сразу начали активно работать с семьями погибших и пострадавшими. Представители страховщиков также выехали в Мурманск для работы в составе оперативного штаба», – сказал министр.

Пострадавшие при крушении лайнера получат суммы до 2,5 млн рублей в зависимости от тяжести ранений и затрат на лечение. Из этой суммы 2 млн рублей выплатит «Аэрофлот», от 200 тысяч до 500 тысяч – региональные власти.

По миллиону рублей получат все пассажиры, которым не потребовалась госпитализация. Дитрих пообещал начать выплаты в ближайшее время – для этого уже достигнута договоренность о посещении в больницах пострадавших, которым нужно подписать заявления.

Кроме того, заявил министр, «Аэрофлот» должен доставить в Москву родственников пострадавших пассажиров и обеспечить перевозку останков погибших к местам погребения.

Крушение самолета Sukhoi Superjet-100 произошло вечером 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево». Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако после попадания в судно молнии экипаж принял решение вернуться. При посадке лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек, 37 – получили ранения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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