«Наглядная демонстрация разрухи»: последствия катастрофы «Суперджета»

Катастрофа в московском аэропорту «Шереметьево» может поставить крест на развитии отечественного самолетостроения. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» известный политик, политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Эксперт обратил внимание, что у «Суперджетов» изначально была сложная судьба. «Первый постсоветский самолёт, доведённый до серийного производства, создаваемый вопреки проекту Ту-324, который многие эксперты считали более приспособленным к нашим условиям, выходил на рынок, уже поделённый между крупными хорошо зарекомендовавшими себя игроками. SSJ-100 стал плодом сотрудничества со многими зарубежными компаниями, включая Boeing. Даже двигатели совместного российско-французского производства», – сказал Исаев.

При этом эксперт отметил, что «Суперджет» не был популярен с самого начала. «Такой «винегрет» из различных разработок во главе с компанией, которая раньше не занималась гражданскими самолётами, доверия у авиакомпаний не вызывала. А больше всего спрос ограничивало отсутствие возможности оперативного ремонта самолёта в большинстве аэропортов. Обслужить Boeing или Airbus можно практически в любом российском аэропорту. Что делать с «Суперджетом» – никто не знал, да и запаса запчастей не было», – отметил Исаев.

При этом, как считает эксперт, опасения авиакомпаний оправдались полностью. «Большую часть времени «Суперджеты» вынуждены проводить на земле в ожидании ремонта. Среднесуточный налёт у них 3,5 часа, при том, что у конкурентов по классу – порядка 8 часов, а у более крупных Boeing и Airbus – порядка 10-11 часов. И проблемы не в каких-то мелочах выражались, а в дефиците подменных двигателей! Только этой зимой «Ростех» смог создать запас двигателей, которые должны устанавливаться взамен ремонтируемым», – уточнил Исаев.

По его мнению, «Суперджет» – совершенно неудачный проект с коммерческой точки зрения. «Только одна авиакомпания, не относящаяся к категории российских госкомпаний, решилась на крупную партию самолётов – мексиканская Interjet. У неё в парке имеется 22 самолёта SSJ-100, только из-за ряда проблем в эксплуатации находится только 5 самолётов. Да и те теперь под вопросом. Все остальные крупные эксплуатанты – это российские госкомпании, которым могут спустить директиву сверху. В парке «Аэрофлота» находится 50 таких самолётов, у «Ямала» (авиакомпания принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО) 15 самолётов, у «Газпромавиа» 10 «Суперджетов». У других авиакомпаний счёт идёт на единицы», – пояснил Исаев.

Эксперт полагает, что «нынешняя авария ставит крест на будущем проекта». «Покупать ненадёжный (только за последний год с «Суперджетами» случилось 8 аварий), опасный и дорогой самолёт (SSJ-100 оценивается в 35 млн долларов, цены на Embraer E-Jet начинаются с 28 млн долларов, новейший китайский ARJ-21 стоит 30 млн долларов) в здравом уме никто не будет. Уже даже государственный до мозга костей «Ямал» отказался от покупки ещё 10 самолётов», – обратил внимание он.

Вместе с тем, как отметил Исаев, фактически весь рынок сбыта для отечественной гражданской авиапромышленности – это «Аэрофлот». «Но вряд ли он («Аэрофлот») пойдёт на серьёзные репутационные риски, связанные с расширением парка «Суперджетов». Вероятно, сейчас мы наблюдаем закат этого проекта. Предприятия ещё будут работать, но в основном на выпуск деталей для эксплуатируемых самолётов. Власти ещё могут вложить средства в этот проект: для снижения доли импортных компонентов с 60% до 50% требуется 4 млрд рублей, но только лишь потому, что расходование госсредств и есть основная цель», – отметил он.

«Вместе с «Суперджетом» сегодня тёмные времена переживает и вся отечественная гражданская авиапромышленность. Если перспективный МС-21, у которого и так проблем выше крыши из-за санкций и невозможности использовать импортные материалы, окажется таким же ненадёжным и опасным, то это уже будет серьёзный удар по имиджу всей страны. Наши самолёты всегда славились надёжностью, а здесь – такая наглядная демонстрация разрухи в промышленности и науке. Так что, наверняка МС-21 будут тщательно и за очень большие деньги перепроверять, постоянно откладывая сроки серийного производства. И вновь остаёмся без отечественных самолётов», – заключил Исаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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