«Это моральная деградация руководства Москвы». Жители столицы объявили траур по погибшим в авиакатастрофе

Москвичи сегодня несут цветы к зданию представительства Мурманской области. Жители столицы решили сами объявить траур по погибшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet в аэропорту «Шереметьево», где погиб 41 человек. На стене представительства прикреплена самодельная табличка с надписью «Москва – Мурманск. Скорбь, боль...»

Видеотрансляцию в соцсетях вел канал сообщества экологических и гражданских активистов Аctivatica. К зданию представительства люди несут алые гвоздики и розы. Правда, собрать к полудню большое количество горожан не удалось – муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина предположила, что прийти к этому времени людям могли помешать дождь и работа. Однако москвичи приходят, кладут цветы, и, немного постояв, уходят из двора на Никитской – их сменяют другие.

Напомним, ранее Парушина выступила с предложением к горожанам почтить память погибших, поскольку власти столицы не желают объявлять траур. «Власть не хочет ассоциировать себя с трагедией, не хочет 9 мая привлекать к ней внимание и устраивать траур, надо, чтобы люди шли с радостными лицами, – полагает москвичка Ирина, которая пришла сегодня с цветами к зданию на Никитской улице в Москве. – Наша власть не хочет об этом говорить, центральные каналы молчат, вчера специально смотрела. Ни одного упоминания катастрофы не было».

Нежелание столичных властей объявить траур по 41 человеку, погибшему в московском аэропорту, Парушина называет необъяснимой ситуацией. «Погибли люди, и при таких обстоятельствах, о которых нужно говорить публично, – отмечает она в видео. – При этом Мурманск объявил траур – а Москва нет. Это необъяснимая ситуация. Стыдно за нас перед всеми погибшими, перед всеми живыми, перед Москвой и Мурманском. Просто нет слов, что происходит. Мне кажется, такого еще не было. Это уже какая-то серьезная степень моральной деградации руководства города».

Упорное молчание мэрии Москвы Парушина назвала намеренным замалчиванием ситуации. В столичных СМИ об обстоятельствах катастрофы и ее последствиях «говорят очень аккуратно, как будто блок какой-то стоит», отметила она.

«Все равно не объяснить то, что не объявлен траур. Это три дня, была возможность на 6,7 и 8 мая. Но я вчера шла около метро, там просто какой-то пир во время чумы – песни, пляски», – рассказала она.

В Москве в мае проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. «С 6 по 10 мая Москва наполнена событиями, которые порадуют ветеранов и молодежь, малышей и их родителей – от парада Победы и марша «Бессмертного полка» на Красной площади и концертов в парках до исторических реконструкций и киносеансов под открытым небом», – говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Именно праздничным мероприятиям посвящена в эти дни большая часть новостей на портале.

Напомним, 5 мая в результате катастрофы Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» погиб 41 человек. Самолет загорелся во время посадки в «Шереметьево» после того, как экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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