В Госдуме потребовали от прокуратуры объяснить массовые задержания в Санкт-Петербурге 1 мая

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к правоохранительным органам, в том числе, прокуратуре с требованием предоставить всю информацию по задержаниям в Санкт-Петербурге на массовых согласованных акциях, которые прошли 1 мая. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий заявил сегодня в ходе парламентской десятиминутки в Государственной думе.

«Пользуясь этой трибуной, я прошу правоохранительные органы и прокуратуру обратить внимание на те вещи, которые происходили 1 мая в Санкт-Петербурге, – заявил Власов. – Прошу дать мне, как депутату Государственной думы, всю информацию по задержанным там, какие основания были для задержания, и почему ту молодежь, которая вышла на согласованные акции, – задерживали и сажали в автозаки».

Как сообщал ранее «Новый День», в Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации сотрудники правоохранительных органов задержали 68 человек из колонны оппозиции. Марш «Свободному Петербургу – свободные выборы» был согласован городскими властями. Однако, несмотря на это, полиция начала задерживать участников шествия сразу же после начала движения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.05.19

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