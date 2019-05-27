В России нефтяные компании спровоцировали рост цен на бензин

В апреле цены производителей на бензин выросли на 0,2% и составили 16,55 рублей за литр. Потребительские цены по сравнению с мартом почти не изменились и составили 44,01 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. О росте оптовых цен на топливо от нефтяников из-за невыполнения соглашения ранее предупредили представители независимых АЗС.

Рост цен производителей на бензин отмечен в 9 субъектах РФ, он составил от 0,7% в Коми и Волгоградской области, до 13,6% в Тюменской области. Напомним, Антипинский НПЗ под Тюменью ранее объявил о своем банкротстве.

При этом в семи субъектах РФ бензин подешевел, максимальное снижение цен производителей отмечено в Саратовской области – 3,9%.

Потребительские цены на бензин в апреле в среднем оказались выше цен производителей в 2,7 раза. Стоимость литра бензина на автозаправках выросла в 38 регионах страны, самый ощутимый рост показало топливо в Чувашии и Волгоградской области – на 0,8%, Коми и Пермском крае – на 0,5%. В 28 субъектах РФ цены на бензин пошли вниз, самое серьезное снижение отмечено в республиках Тыва, Алтай и в Красноярском крае – на 1,1%, в Забайкальском крае – на 1%.

В материалах Росстата отмечается, что в Москве бензин в апреле подешевел на 0,1%, в Санкт-Петербурге, напротив, стал дороже на 0,1%.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе представители независимых АЗС предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о росте цен на бензин. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил, что практически ежедневно во всех регионах растут цены региональных сбытов вертикально-интегрированных компаний («Роснефть», ЛУКойл и другие). По информации РБК, ФАС отметила невыполнение поручения Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Причиной стало нарушение соглашения, подписанного правительством с нефтяными компаниями. К примеру, «Роснефть» не поставила на внутренний рынок необходимое количество ни бензина, ни дизеля, «Газпром нефть» – бензина, ЛУКОЙЛ – дизеля. Вместо этого нефтяники увеличили экспорт топлива.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.05.19

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