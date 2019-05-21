Козака предупредили о высоком риске резкого скачка цен на бензин

Цены на бензин в России вновь пошли в рост, повторяя ситуацию весны прошлого года. Об этом вице-премьера Дмитрия Козака оповестил в письме президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Баженов сообщил, что практически ежедневно во всех регионах растут цены региональных сбытов вертикально-интегрированных компаний («Роснефть», ЛУКойл и другие), передает РБК. Так, за месяц с 15 апреля по 15 мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин марки АИ-92 подскочили на 23%, на АИ-95 – на 18,5%. Летний дизель подорожал на 2,5%. Рост цен передается и в мелкий опт. Так, в Саратовской области АИ-92 подорожал на 11,2%, АИ-95 – на 10,4%, летний дизель – на 2%.

По словам Баженова, демпфирующий механизм, который в правительстве считают механизмом обеспечения достаточной маржинальности и для нефтепереработки, и для розницы, свои задачи не выполняет. Он отметил, что крупные игроки справляются с ситуацией за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть, а независимые НПЗ несут убытки. Баженов сообщил Козаку, что если не принять срочных мер, весьма вероятен резкий скачек цен, как это было в прошлом году. Для недопущения повторения ситуации Баженов предложил ряд мер, к примеру, вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5 и повысить продажи топлива на бирже.

Стоит отметить, что значительное подорожание топлива уже произошло в Красноярске. Так, литр АИ-98 теперь стоит 49,90 руб., вместо мартовских 47,40 руб. АИ-95 подорожал на 1,90 руб. и теперь стоит 44,70 руб. Популярный АИ-92 увеличил цену на 1,25 руб – до 41,90 руб., сообщает ТВК. Эксперты объясняют это увеличением цен оптовых закупок топлива.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.19

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