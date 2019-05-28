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Вторник, 28 мая 2019, 13:25 мск

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Госдума рассмотрит постановление о непризнании выборов на Украине

Нижняя палата российского парламента намерена рассмотреть проект постановления о непризнании выборов на Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сделать это планируется на ближайшем пленарном заседании после рассмотрения документа Советом Государственной думы.

О проекте постановления напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, фракция которого подготовила этот документ. «Я не вижу в повестке на сегодняшний день наш проект постановления о непризнании выборов на Украине. Комитет обсуждал, говорят, что он направлен на согласование в МИД, но уж больно долго он там лежит», – заявил Жириновский.

Политик обратил внимание, что в прошлом году ЛДПР вносила проект постановления о прекращении договора о дружбе, однако комитет по делам СНГ не внес его в повестку дня Госдумы. «Потом Порошенко порвал его. Может быть, надо и нам свою роль играть так, чтобы за нас не решались эти вопросы? Может быть, надо ускорить это? Сейчас мы уходим на почти две недели, 18 июня будет рабочий день», – отметил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил к очередному заседанию Совета Госдумы подготовить все необходимые материалы и рассмотреть возможность внесения проекта постановления на ближайшее заседание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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