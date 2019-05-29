Россия рискует потерять Сербию

Россия может потерять Сербию – об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, в ситуации, когда оппозиция «готовит очередной майдан», Государственной думе стоило бы выйти с заявлением.

«По ситуации в Сербии надо как-то отреагировать, – заявил Жириновский, напомнив, что накануне уже поднимал этот вопрос. – Мы можем потерять Сербию, я предупреждаю».

«Там тяжело Вучичу [президент Сербии Александр Вучич], против него оппозиция готовит очередной майдан, и мы могли бы как в отношении Мадуро хотя бы сделать какое-то заявление. Пусть профильный комитет уделяет должное внимание этой проблеме», – подчеркнул Жириновский.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил обсудить этот вопрос с вице-спикером Александром Жуковым с участием главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. «Если сохранится целесообразность, мы сегодня рассмотрим его на Совете Государственной Думы», – сообщил он, отметив, что, возможно, следует дополнительно провести консультации с МИД РФ. При этом, подчеркнул спикер, рассмотрение вопроса стоит отложить, но только в том случае, если с этим согласится инициатор постановления лидер фракции ЛДПР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

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