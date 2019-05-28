«Идут аресты, строятся баррикады»: Госдума обеспокоена действиями косовского спецназа

Комитет Госдумы по международным делам должен уделить особое внимание ситуации в Косово, где сегодня приштинский спецназ атаковал сербские общины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим предложением обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на заседании нижней палаты российского парламента.

«В Сербии резко обострилась политическая обстановка, – сказал он. – Президент привел вооруженные силы в полную боевую готовность, на севере Косово боевики ворвались в села, где живут сербы. Идут аресты, строятся баррикады».

Лидер ЛДПР предложил поручить думскому комитету по международным делам «повнимательнее отнестись к ситуации, может быть даже выехать в Белград на консультации с членами комитета, депутатами Скупщины, отвечающими за международный курс».

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, заменяющий сегодня на заседании председателя нижней палаты Вячеслава Володина, с предложением согласился. «Давайте поручим комитету по международным делам внимательно следить за развитием ситуации, и если нужно – предложить соответствующую реакцию», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром в сербских общинах Косова начались аресты сербских граждан силами косовского спецназа ROSU, подконтрольного албанским властям Приштины под предлогом борьбы с коррупцией и организованным криминалом. В Белграде назвали это провокацией, президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию и силы МВД в состояние полной боевой готовности. На данный момент сообщается о 13 задержанных.

Сегодня официальный Белград заявил о готовности активно противодействовать косовскому спецназу, который сегодня атаковал сербские общины в Косово и Метохии. «Мы будем действовать, если косовский спецназ не прекратит нападение», – заявил Вучич. Он проинформировал об этом представителей Евросоюза.

По неподтвержденной информации, вблизи северных границ Косово замечены передвижения сербской армии и полиции.



Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.19

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